Barış Yarkadaş için CHP'den ihraç talebi! Yönetimi yerden yere vurdu

Siyasette hareketli günler yaşanıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na, seçimlere şaibe karıştırıldığı iddialarıyla kayyum atanarak Gürsel Tekin getirildikten sonra parti ve çevresinde gelişmeler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son olarak, CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, CHP genel başkanı Özel'i topa tutarak, "Bu çağrıyı 'Özgür Çelik - CHP İstanbul İl Başkanı' imzasıyla bekliyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in bu tür keyfiliklere son vermesini bir üye olarak talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 15:43

'de 'in ardından bir isim için daha talep edildi. Eski CHP Milletvekili ve gazeteci , kesin ihraç talebiyle 'na (YDK) sevk edildi.

Konuyla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'nun yazdığı yazıya göre, CHP yönetimi 2 Eylül'de yaptığı MYK toplantısında Barış Yarkadaş'ı tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK'ya sevk etti.

Bu kapsamda Yarkadaş'ın dosyasının 26 Eylül'de görüleceği belirtildi., 15 gün içinde yazılı savunma yapması istendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "CHP İstanbul Kadıköy İlçe Örgütü üyesiyim. Aidatlarımı ödüyorum. Gelecek 35 yılın aidatlarını da yatırdım. Partimin ilkelerine ölümüne bağlıyım. Ömrüm boyunca da öyle kalacağım. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum: İhraç talebi varsa bu işlemi en azından “CHP ”nın yapması gerekirdi. Tabii ki; YDK’nın da bu işlemi yapma yetkisi var. Ancak bu yetki çok istisnai durumlarda kullanılır.

YDK, Özgür Çelik ve arkadaşlarının “temsil yetkisi kalmadığı”nı görünce bu yola başvurmuş. Özgür Çelik kendi imzasıyla bana bir çağrı göndersin, 15 güne gerek kalmadan tam 15 dakika içinde il binasına gelir, gereken savunmayı yaparım. Bu çağrıyı “Özgür Çelik - CHP İstanbul İl Başkanı” imzasıyla bekliyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in bu tür keyfiliklere son vermesini bir üye olarak talep ediyorum. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamamı daha sonra yapacağım."

https://x.com/barisyarkadas/status/1963938325770752415?s=48&t=M4dkcksIMEN7MoBKpMj8zw

Yarkadaş "Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı?" ifadelerini kullanmıştı.

YÖNETİM KURULUNA ATANMIŞTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atanmıştı.

CHP'de bu 5 isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Hasan Babacan heyetten çekiliyor! Yeni CHP İstanbul Yönetimi toplanmadan dağılmaya başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası ilk açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e 'organize kötülük' tepkisi
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#ihraç
#istanbul il başkanlığı
#yüksek disiplin kurulu
#Barış Yarkadaş
#Ydk
#Politika
