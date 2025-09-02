Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Dünya
TADD'dan Afrika'ya modern tarım eğitimi

Afrika’nın en çok ihtiyaç duyulan bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Mali’de sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla çiftçilere yönelik “Modern Tarım Teknikleri” eğitim programı düzenledi. TADD’ın ayrıca Uganda’da geçtiğimiz aylarda yaptığı ekimlerin hasadı yöre halkının yüzünü güldürdü.

TADD'dan Afrika'ya modern tarım eğitimi
Afrika’ya yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği TADD, Mali’de sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ve yerel kapasitelerin güçlendirilmesi amacıyla, çiftçilere ekolojik sıvı gübrelerin kullanımı konusunda uygulamalı bir eğitim verdi.
Hem çevre dostu tarımı teşvik eden, hem de kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerin gelir kaynaklarını güçlendirmeyi hedefleyen eğitimlerde TADD, katılımcılara sıvı gübrelerin etkili ve ekolojik kullanımı konusunda teknik bilgiler verdi.
Beş gün süren eğitimde, alanında uzman mühendisleri tarafından verilen teorik sunumların ardından, sahada uygulamalı atölyeler düzenlendi. Eğitim sonunda her çiftçiye sıvı gübre ve tarım aletleri dağıtıldı.

TADD'dan Afrika'ya modern tarım eğitimi

Eğitimin temel amaçları şöyle belirlendi:

- Afrikalı çiftçileri sıvı gübrelerin modern ve verimli kullanımıyla tanıştırmak,
- Tarımsal üretimde verimliliği artırırken toprağın doğal yapısını korumak,
- Eğitim sonrası uygulanabilir bilgi ve araçlarla çiftçilerin kendi geçim kapasitelerini güçlendirmek.

UGANDA’DA HASAT ZAMANI

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği’nin; Uganda’nın Jinja şehri, Budondo Kibiri bölgesinde yaptığı tarım faaliyetleri meyvelerini verdi. Beş köyden 100 çiftçi ile yapılan ekimlerden toplanan mısır, fasulye ve lahana hasadı bölge halkının yüzünü güldürdü. Ayrıca Uganda’da da çiftçilere modern tarım teknikleri bilgisi aktarıldı ve ekipman yardımı yapıldı.

DR. GÜNTEKİN: “BİLGİ PAYLAŞIMI EN DEĞERLİ YARDIMDIR”

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, projeye ilişkin açıklamasında, “Görevimiz yalnızca geçici yardım sağlamak değil, kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma çözümleri sunmaktır. Bu tür eğitim programlarıyla, Afrika’daki çiftçiler geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak topraklarını daha verimli kullanma imkânı bulacaklar” dedi.

YEREL YÖNETİCİLERDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Mali'deki eğitimin kapanış törenine katılan Sénou Belediye Başkanı uygulamalı tarım projesinin önemini anlatırken şunları söyledi:
“Bu eğitim bizim için bir şans. Çiftçilerimize sunulan modern ve çevreci tarım yöntemleri, sadece onların geçimini değil, ailelerinin sağlıklı beslenmesini de doğrudan etkiliyor. TADD gibi kuruluşların bu çalışmaları artırmasını temenni ediyoruz.”
Bir mahalle temsilcisi ise, “Gençlerimiz pratik bilgiye aç. Bu eğitim, tam olarak ihtiyaç duyduğumuz bilgileri sahaya taşıdı. Projeyi yürüten tüm ekibe minnettarız” diyerek yerel halk adına teşekkürlerini iletti.
Etkinlik yerel basın tarafından da ilgiyle takip edilirken, bültenlerdegenişyeraldı.

