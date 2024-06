The Simpsons'da olay olacak 2024 kehaneti! Dünyayı bekleyen en büyük tehlike ortaya çıktı

05 Haziran 2024 18:03 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 18:03

The Simpsons'ın yapımcısı hayranlarını şoke etti, özür diledi

ABD’nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons kehanetleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Komedi animasyon yapımı dizi 2024’te dünyada neler olacağını tahmin etmişti.

Dizinin Donald Trump'ın başkanlığı, Kovid-19 salgını, at eti skandalı, Disney ve Fox'un birleşmesi gibi önemli gelişmeleri önceden doğru tahmin etmesi dikkat çekmişti.

TGRT Dış Haberler Koordinatörü Emre Diner, Simpsonlar’ın 2024 tahminlerini değerlendirdi. Dizinin son bölümünde ortaya atılan iddia bilim çevresinde de endişe uyandırdı.

2024’TE SİMPSONLAR’A GÖRE DÜNYAYI HANGİ TEHLİKELER BEKLİYOR

Dünya genelinde enflasyon krizi

ABD ile Çin arasında nükleer çatışma

Eski başkan Donald Trump 2024 yılında yeniden başkan seçilecek

Trump’tan sonra ABD’nin yeni başkanı bir kadın olacak

Büyük iklim krizi ve tarımın azalması

Besin kaynaklarının kritik derecede etkilenmesi

İŞTE THE SİMPSONS GERÇEKLEŞEN O KEHANETLERİ:

1. Donald Trump'ın başkanlığı: "The Simpsons" 2000 yılında yayınlanan bir bölümünde, Trump'ın başkan olacağını öngörmüştü. Bu tahmin, Trump'ın 2016'da gerçekten başkan seçilmesinden önce yapılmıştı.

2. Teknolojik gelişmeler: Dizi, akıllı saatler gibi teknolojik gelişmeleri önceden tahmin etti. Bu tür örnekler, zaman zaman gerçekleşen teknolojik ilerlemelerle örtüşmektedir.

3. Disney ve Fox'un birleşmesi: "The Simpsons," 21. sezonunun bir bölümünde Disney ve Fox'un birleşmesini öngörmüştü. Bu tahmin, 2019 yılında gerçekleşen gerçek birleşmeye benziyordu.

4. Pandemi: Dizi, pandemi benzeri bir olayı da önceden işlemişti. 1993 yılında yayınlanan bir bölümde, Springfield şehrini bir virüs salgını sarmıştı.

Bu örnekler, "The Simpsons"ın zaman zaman gerçek yaşam olaylarını tahmin ettiği iddialarını desteklemektedir. Ancak, bu tahminlerin gerçekten de rastlantısal olup olmadığı tartışmalıdır.

Trump'ın Başkanlık Kehaneti: "The Simpsons" 2000 yılında "Bart to the Future" adlı bir bölümde, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağını öngördü. Bu bölümde, Bart'ın bir vizyonu sırasında Amerika'yı başkan olarak görmesiyle bu olay işlenir. Donald Trump 2016'da gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi.

Nobel Ödülü Kehaneti: "The Simpsons," 2010 yılında işlenen bir bölümde, ünlü fizikçi Bengt Holmström'ün Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandığını öngördü. Birkaç yıl sonra, Bengt Holmström gerçekten de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı.

Higgs Bozonu Kehaneti: 1998 yılında yayınlanan bir bölümde, Homer Simpson'un "Büyük Patlama" olarak adlandırılan bir şeyi bulmak için bir formül yazdığı görülüyor. Bu, daha sonra gerçek dünyada keşfedilen Higgs bozonu olarak adlandırılan parçacığın keşfini anımsatıyor.

The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri arasında öne çıkanlar, özellikle aşırı sıcaklar sebebiyle evde kapanmaların yaşanabileceği de bulunuyor.