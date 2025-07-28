Otobüs durağında birbirine girdiler! O anlar kamerada

Konya merkez Karatay ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan otobüs duraklarında meydana gelen olayda, iki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, kimileri kavgayı sakin bir şekilde izlerken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı.