Böyle ses sistemi görülmedi! Kulakları adeta dans ediyor

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde araçlara ses sistemi yapan Fatih Demiryürek ve Mustafa Oruç, son yaptıkları ses sistemi ile şaşırttı. Minibüse yerleştirdikleri ses sistemi 160 desibele ulaşırken, sistem çalıştığında hiçbir şey yerinde durmuyor. Ses o kadar güçlü ki minibüsün hava yastığı bile patlamış. Demiryürek'in ses sistemini açıp minibüsün camından içeri baktığında basınçla kulaklarının dans etmesi, yüzünün oynaması görenleri hayrete düşürüyor.

Fatih Demiryürek, aracın montajının tamamen dünya standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Sistemde lityum fosfat piller kullanıyoruz. Bu sayede enerjiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Araçta çok yoğun ve şiddetli bir bas düzeyi mevcut. Kulakların oynaması ve yüz ifadesindeki değişiklikler de bu sebeple meydana geliyor. Şu anda aracımız yaklaşık yüzde 60 oranında tamamlandı. Yüzde 100'e ulaştığımızda çok daha farklı ve etkileyici sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

