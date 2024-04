The Simpsons'ın yapımcısı hayranlarını şoke etti, özür diledi

27 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:31

The Simpsons'ın baş yapımcısı, son sezonun 15. bölümü "Cremains of the Day"de, Springfield kasabasında uzun süredir yaşayan bir karakterin duygusal vedasını gösterdi. Halen devam eden serinin 35. sezon 15. bölümünde, Moe'nun Barı'nın müdavimi Larry Dalrymple'ın ölümü, izleyicileri ve Homer ile arkadaşlarını şoke etti.

Bu bölümde, Dan Castellaneta'nın seslendirdiği Homer ve arkadaşları, Larry'nin son isteğini yerine getirmek üzere bir yolculuğa çıktılar. 21 Nisan'da yayınlanan bölümü John Frink kaleme aldı ve Gabriel DeFrancesco yönetti.

Larry, dizide arka planda yer alan bir karakterdi ve ilk sezonun 1989'da yayınlanan bölümlerinde görülmüştü. Genellikle Moe'nun Barı'nda Homer Simpson ve arkadaşlarının yanında yer alan Larry, nadiren bir veya iki replik söylemişti.

Yapımcı Tim Long, Larry'nin ölümüne verilen şaşırtıcı tepki hakkında TMZ ile konuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Long, yaptığı açıklamada ekibin, Larry Dalrymple'ın ölümünün izleyiciler üzerinde güçlü bir etki bırakmasını istediğini itiraf etti. Ayrıca Long, Larry'nin ölümü için hayranlardan özür diledi, ancak izleyicilerin etkilendiğini görmekten de memnuniyet duyduğunu belirtti:

"Çünkü bu dizinin hâlâ sevildiğini gösteriyor. Long, Larry'nin rolünün küçüklüğünün önemi yok. Simpsonlar'daki karakterler pek sık ölmüyor. Bu yüzden karakterler öldüğünde büyük bir olay oluyor. Korkmayın, sonuçta Barney ya da Moe gibi önemli bir karakteri öldürmedik!"

GÜNDEME GELMİŞTİ

Larry Dalrymple’ın ölümü aslında bölüm yayınlanmadan önce sosyal medya üzerinden gündeme gelmişti. Dizinin yazarlarından Matt Selman, eski Twitter'da paylaştığı bir ankette, "Bu pazar günkü yeni bölümde kim ölecek?" diye sormuştu. Seçenekler arasında Homer, Bart, Marge ve Larry Dalrymple’ın adları yer alıyordu. Böylece karakterin vedası, izleyicilerle daha önceden paylaşılmış oldu.

The Simpsons tarihinde birçok karakter hayatını kaybetti. Aralarında en ünlüsü, Ned Flanders’ın ilk eşi Maude’un 2000 yılında öldürülmesiydi.

Dizinin yapımcılarına göre bu ölümlerin iki sebebi var: Karakterin yazarlar için önemini yitirmesi ya da seslendiren oyuncunun hayatını kaybetmesi. Her iki durumda da yazarlar, karakterden vazgeçiyor.