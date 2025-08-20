Menü Kapat
27°
Yaşam
 Bengül Arıca

Ünlü otelin adını kullanıp 15 milyonluk vurgun yaptılar! Şoke eden detaylar

Antalya'daki lüks bir otelin adını kullanarak 200 bin liralık tatil paketini 50 bin liraya satan Özlem K. ve eşi İ.K yakayı ele verdi. Çiftin mağdur ettiği kişi sayısının 300'ü bulduğu ve 15 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi. Öte yandan dolandırıcılıkla suçlanan Özlem K.'nın, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak kendini tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dolandırıcılar bu kez lüks hayali kuran vatandaşları tuzağa düşürdü. Aralarında çoğunlukla sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, "Antalya'daki bir lüks otelde tatil" vaadiyle dolandırıldı. Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerden Özlem K. ve eşi İ.K'yı dün gece Burdur'da yakalayarak gözaltına aldı.

Ünlü otelin adını kullanıp 15 milyonluk vurgun yaptılar! Şoke eden detaylar

ÖNCE BİRKAÇ KİŞİYİ TATİLE GÖNDERDİLER

İddiaya göre Özlem K.; planını hayata geçirmeden önce bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek çevresinde güven oluşturdu. Bu yöntemle kısa sürede çok sayıda kişiyi ikna eden şüpheli; tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına sattı. Yaklaşık 200 bin liralık paketi 50 bin liraya sattığını duyan 300'e yakın kişi, ödemelerini Özlem K.'nin eşi, annesi ve kendi hesabına yaptı.

Ünlü otelin adını kullanıp 15 milyonluk vurgun yaptılar! Şoke eden detaylar

15 MİLYON LİRA VURGUN YAPMIŞLAR!

Zanlılardan Özlem K.'nın 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Ancak suçtan elde edilen net gelirin MASAK raporlarının incelenmesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

TELEFONLARI ENGELLEYİP KAYIPLARA KARIŞTI

Tatil rezervasyonlarının gecikmesi üzerine şüpheliden parasını geri isteyen mağdurlar, önce oyalandı. Ancak Özlem K., önceki gün itibarıyla telefonlarını kapatarak para yatıran tatil zedeleri engelledi.

Ünlü otelin adını kullanıp 15 milyonluk vurgun yaptılar! Şoke eden detaylar

"MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISIYIM" DİYEREK OKULLARDA TOPLANTI DÜZENLEMİŞ

Dolandırıcılıkla suçlanan Özlem K.'nın, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak kendini tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıktı. Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne "nitelikli " suçlamasıyla sevk edilen Özlem K. ve eşi İ.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.

