Antalya'da korkunç ölüm! Tüplü dalış macerası sonu oldu

Antalya'da tüplü dalış, ölümle bitti. Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağı yakınında bulunan Sıçan Adası açıklarında meydana geldi. Dalış eğitimi almak için özel bir dalış merkezine ait tekne ile balıkçı barınağından açılarak Sıçan Adası açıklarına gelen bir grup, eğitmenler eşliğinde hazırlıklarını tamamlayıp dalış yaptı.

Suyun altında eğitim dalışı yapan grup içerisinde bulunan 47 yaşındaki Fahriye Daşlı henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı sırada rahatsızlandı.

Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkartılarak tekneye alınan Daşlı'ya ilk müdahale yine teknede bulunanlar tarafından yapıldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine barınağa Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'na bağlı botun yanı sıra Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel dalış merkezine ait tekne ile balıkçı barınağına getirilen Daşlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Fahriye Daşlı, yaşamını yitirdi. Dalış eğitimi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Fahriye Daşlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.