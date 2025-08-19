Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Antalya'da korkunç ölüm! Tüplü dalış macerası sonu oldu

Adrenalin tutkusu sonu oldu. Antalya'da scuba diving olarak bilinen tüplü dalış yapmak isteyen 47 yaşındaki Fahriye Daşlı, su altında bir anda fenalaştı. Eğitmenler durumu fark edip talihsiz kadını tekneye çıkarıp ilk müdahalesini yaptı. Ardından Daşlı hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahaleler yetersiz kaldı...

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.08.2025
19:09
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
19:11

'da tüplü , ölümle bitti. ilçesindeki balıkçı barınağı yakınında bulunan Sıçan Adası açıklarında meydana geldi. Dalış eğitimi almak için özel bir dalış merkezine ait tekne ile balıkçı barınağından açılarak Sıçan Adası açıklarına gelen bir grup, eğitmenler eşliğinde hazırlıklarını tamamlayıp dalış yaptı.

Antalya'da korkunç ölüm! Tüplü dalış macerası sonu oldu

Suyun altında eğitim dalışı yapan grup içerisinde bulunan 47 yaşındaki Fahriye Daşlı henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı sırada rahatsızlandı.

Antalya'da korkunç ölüm! Tüplü dalış macerası sonu oldu

Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkartılarak tekneye alınan Daşlı'ya ilk müdahale yine teknede bulunanlar tarafından yapıldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine barınağa Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'na bağlı botun yanı sıra Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkunç ölüm! Tüplü dalış macerası sonu oldu

Özel dalış merkezine ait tekne ile balıkçı barınağına getirilen Daşlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Fahriye Daşlı, yaşamını yitirdi. Dalış eğitimi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Fahriye Daşlı'nın cansız bedeni kesin nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

