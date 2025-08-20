Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

İran'dan İsrail'e gözdağı: Üstün özelliklere sahip yeni füzeler ürettik

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, düşmanlara gözdağı verdi. İsrail'in saldırılarının ardından yeni füzeler ürettiklerini belirten Nasirzade, 'üstün özelliklere sahip' olduğunun da altını çizdi.

İran'dan İsrail'e gözdağı: Üstün özelliklere sahip yeni füzeler ürettik
İran Bakanı Aziz Nasirzade, "Savunma Sanayisi Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, ülkesindeki yeni silah teknolojileri hakkında bilgi verdi. Nasirzade, "12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik." dedi.

İranlı Bakan, 'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını kaydetti.

İran'dan İsrail'e gözdağı: Üstün özelliklere sahip yeni füzeler ürettik

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da 'ın çeşitli kentlerindeki tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İran'dan İsrail'e gözdağı: Üstün özelliklere sahip yeni füzeler ürettik

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

