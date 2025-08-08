Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump’a hediye edilen altın plaketin sırrı

Tim Cook, Trump’a ABD üretimine katkı sözüyle birlikte özel tasarım, 24 ayar altın standlı cam plaket verdi. Apple tarafından verilen ilginç plaket içi merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’a hediye edilen altın plaketin sırrı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 13:11

CEO’su , ABD’de üretimi hızlandırma planını açıklarken yalnızca 100 milyar dolarlık yatırım sözü vermekle kalmadı; Başkan ’a özel bir hediye de sundu.

Üzerinde “Made in USA” yazan cam plaket, 24 ayar altın bir stand üzerine monte edildi. Cook, “Bu tek bir adet” diyerek plaketin kutusunun Kaliforniya’da üretildiğini, camın Apple’da çalışan eski bir Deniz Piyadesi tarafından tasarlandığını ve altının Utah’tan geldiğini vurguladı. Burada vurgulanmak istenen ise ABD’nin hala bir şeyler üretebildiğinin bir nişanesi oldu. Trump ise “Harika, çok teşekkürler” karşılığını verdi.

600 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM HAMLESİ

Cook, Çarşamba günü Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “American Manufacturing Program” kapsamında 100 milyar dolarlık yeni yatırımla Apple’ın ABD üretimini hızlandıracağını duyurdu. Bu adım, New York merkezli iPhone ve Apple Watch camlarını üreten Corning ile 18 yıllık iş birliğini genişletecek. Şubat ayında açıklanan 500 milyar dolarlık planla birlikte Apple’ın önümüzdeki dört yıl için toplam taahhüdü 600 milyar dolara çıkmış oldu.

Trump’a hediye edilen altın plaketin sırrı

YONGA TARİFESİNDEN MUAFİYET

Apple’ın duyurusu, Trump’ın yarı iletken çiplere %100 gümrük vergisi getirme planıyla aynı döneme denk geldi. Yeni , çip kullanan elektronik, otomobil, beyaz eşya ve diğer teknolojilerin fiyatlarını artıracak. Ancak Trump, “ABD’de üretiyorsanız herhangi bir ücret yok” diyerek yerli üretim yapan şirketlerin bu vergiden muaf olacağını açıkladı. Böylece Apple, potansiyel vergi yükünü bertaraf etmiş oldu.

“TRUMP WHISPERER” TIM COOK

Trump, uzun süredir şirketlerine üretimi ABD’ye çekmeleri yönünde baskı yapıyor. Geçmişte Apple’ı Hindistan ve diğer ülkelerdeki üretimden dolayı %25 tarife ile tehdit eden Trump, Mayıs ayında bu konuda sert çıkışlar yapmıştı. Cook ise hem vergi düzenlemeleri hem de üretim taahhütleri konusunda Trump’la anlaşabilen nadir teknoloji liderlerinden biri olarak “Trump Whisperer” (Trump’ın Fısıldayıcısı) lakabıyla anılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'nun sözleri Trump'ı çileden çıkardı, sözünü kesip bağırmaya başladı
Trump yönetimi, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun 'başına' koyduğu ödülü artırdı
ETİKETLER
#apple
#Tim Cook
#tarife
#Donald Trump
#Teknoloji
#Abd Üretimi
#American Manufacturing Programa
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.