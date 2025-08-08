Trump’a hediye edilen altın plaketin sırrı

Apple CEO’su Tim Cook, ABD’de üretimi hızlandırma planını açıklarken yalnızca 100 milyar dolarlık yatırım sözü vermekle kalmadı; Başkan Donald Trump’a özel bir hediye de sundu.

Üzerinde “Made in USA” yazan cam plaket, 24 ayar altın bir stand üzerine monte edildi. Cook, “Bu tek bir adet” diyerek plaketin kutusunun Kaliforniya’da üretildiğini, camın Apple’da çalışan eski bir Deniz Piyadesi tarafından tasarlandığını ve altının Utah’tan geldiğini vurguladı. Burada vurgulanmak istenen ise ABD’nin hala bir şeyler üretebildiğinin bir nişanesi oldu. Trump ise “Harika, çok teşekkürler” karşılığını verdi.

600 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM HAMLESİ

Cook, Çarşamba günü Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “American Manufacturing Program” kapsamında 100 milyar dolarlık yeni yatırımla Apple’ın ABD üretimini hızlandıracağını duyurdu. Bu adım, New York merkezli iPhone ve Apple Watch camlarını üreten Corning ile 18 yıllık iş birliğini genişletecek. Şubat ayında açıklanan 500 milyar dolarlık planla birlikte Apple’ın önümüzdeki dört yıl için toplam taahhüdü 600 milyar dolara çıkmış oldu.

YONGA TARİFESİNDEN MUAFİYET

Apple’ın duyurusu, Trump’ın yarı iletken çiplere %100 gümrük vergisi getirme planıyla aynı döneme denk geldi. Yeni tarife, çip kullanan elektronik, otomobil, beyaz eşya ve diğer teknolojilerin fiyatlarını artıracak. Ancak Trump, “ABD’de üretiyorsanız herhangi bir ücret yok” diyerek yerli üretim yapan şirketlerin bu vergiden muaf olacağını açıkladı. Böylece Apple, potansiyel vergi yükünü bertaraf etmiş oldu.

“TRUMP WHISPERER” TIM COOK

Trump, uzun süredir teknoloji şirketlerine üretimi ABD’ye çekmeleri yönünde baskı yapıyor. Geçmişte Apple’ı Hindistan ve diğer ülkelerdeki üretimden dolayı %25 tarife ile tehdit eden Trump, Mayıs ayında bu konuda sert çıkışlar yapmıştı. Cook ise hem vergi düzenlemeleri hem de üretim taahhütleri konusunda Trump’la anlaşabilen nadir teknoloji liderlerinden biri olarak “Trump Whisperer” (Trump’ın Fısıldayıcısı) lakabıyla anılıyor.

