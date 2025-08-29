Trump'ın görevden aldığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan ABD Merkez Bankası'nın ilk siyahi kadın Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisi olmadığı iddiasıyla dava açtı. Dava dilekçesinde, Trump'ın 25 Ağustos'ta kendisini görevden alacağını açıklayarak emsali olmayan bir adım attığı ve ABD Merkez Bankası üyelerinin ancak "geçerli bir sebep" ile görevden alınabilmelerini öngören anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

İLK DURUŞMA YARIN

Trump'ın kendisini görevden alma girişiminin yasa dışı olduğunu belirten Cook, mahkemeye geçici tedbir kararı için müracaat ederek, dava süresince ABD Merkez Bankası'ndaki görevinden alınması yönünde herhangi bir adımın engellenmesini talep etti. Talebe ilişkin ilk duruşmanın yarın görüleceği duyuruldu.

Dava dilekçesinde, "Başkanın doğru olmayan iddiaları doğru olsalardı dahi, ne Başkan'ın söz ettiği ‘suçun' türü, ne de Yönetim Kurulu Üyesi Cook aleyhinde öne sürülen zayıf deliller, görevden alma için geçerli bir neden teşkil etmez" denildi.

Cook'un avukatları dilekçede, "Başkan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi'nin üniversitede okurken yaya geçidi olmayan bir yerde karşıdan karşıya geçtiğine dair kesin bir kanıt dahi bulsa, kendisini görevden almak için geçerli bir nedene sahip olmayacaktır" dedi.

Cook'un avukatları, ayrıca Trump'ı görevden alma adımını hiçbir bildirim ya da yargı süreci olmaksızın atarak Cook'un anayasal haklarını ihlal etmekle suçlayarak, ABD'nin para politikalarını belirleyen Fed'in diğer devlet kurumlarından ayrıldığı ve benzersiz yapısıyla "kendisine özgü tarihi bir geleneği olduğu" ifade etti.

Dava, eski Başkan Joe Biden tarafından atanan Bölge Hakimi Jia Cobb'a verildi. Ekonominin canlanması için aylardır Fed'e faizleri düşürme çağrısı yapan ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın temmuz ayı sonunda politika faizini sabit tutma kararının ardından bu kararın ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu söylemişti. Fed Başkanı Powell'ı görevden alma tehdidinde de bulunan Trump'ın Fed Üyesi Cook'u görevden alması, Cook'un yerine getirilecek ismi kendisinin aday göstermesine imkan sağlayacak.

111 YILLIK FED TARİHİNDE GÖREVDEN ALINAN İLK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Trump, Cook'un görevden alınmasına 2021'de aldığı mortgage kredisinde "aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden" eylemleri gerekçe göstermişti. Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cook'u mortgage başvurusu sırasında yalan beyanda bulunmakla suçlamış, Cook'un Michigan'daki bir mülke ilişkin olarak bir yıl boyunca orada yaşayacağını taahhüt eden bir belge imzaladığını söylemişti. Trump, "İki hafta sonra Georgia'daki bir mülk için yine bir yıl boyunca orada yaşayacağını ifade eden başka bir belge imzaladı" demişti.

Bu iddiaları medyadan öğrendiğini vurgulayan Cook ise, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını söyleyerek, görevine devam edeceğini açıklamıştı. Cook, "İstifa etmeyeceğim. 2022'den bu yana yaptığım üzere Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi sürdürmeye devam edeceğim" demişti.

Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi olmuştu.