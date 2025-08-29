Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump'ın görevden aldığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi dava açtı

ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma kararına karşı dava açtı. Fed'in 11 yıllık tarihine geçen olayla ilgili davanın ilk duruşması yarın görülecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın görevden aldığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi dava açtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 00:39

ABD Başkanı tarafından görevden alınan 'nın ilk siyahi kadın Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump'ın kendisini yetkisi olmadığı iddiasıyla dava açtı. Dava dilekçesinde, Trump'ın 25 Ağustos'ta kendisini görevden alacağını açıklayarak emsali olmayan bir adım attığı ve ABD Merkez Bankası üyelerinin ancak "geçerli bir sebep" ile görevden alınabilmelerini öngören anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

İLK DURUŞMA YARIN

Trump'ın kendisini görevden alma girişiminin yasa dışı olduğunu belirten Cook, mahkemeye geçici tedbir kararı için müracaat ederek, dava süresince ABD Merkez Bankası'ndaki görevinden alınması yönünde herhangi bir adımın engellenmesini talep etti. Talebe ilişkin ilk duruşmanın yarın görüleceği duyuruldu.

Dava dilekçesinde, "Başkanın doğru olmayan iddiaları doğru olsalardı dahi, ne Başkan'ın söz ettiği ‘suçun' türü, ne de Yönetim Kurulu Üyesi Cook aleyhinde öne sürülen zayıf deliller, görevden alma için geçerli bir neden teşkil etmez" denildi.

Trump'ın görevden aldığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi dava açtı

Cook'un avukatları dilekçede, "Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi'nin üniversitede okurken yaya geçidi olmayan bir yerde karşıdan karşıya geçtiğine dair kesin bir kanıt dahi bulsa, kendisini görevden almak için geçerli bir nedene sahip olmayacaktır" dedi.

Cook'un avukatları, ayrıca Trump'ı görevden alma adımını hiçbir bildirim ya da yargı süreci olmaksızın atarak Cook'un anayasal haklarını ihlal etmekle suçlayarak, ABD'nin para politikalarını belirleyen Fed'in diğer devlet kurumlarından ayrıldığı ve benzersiz yapısıyla "kendisine özgü tarihi bir geleneği olduğu" ifade etti.

Dava, eski Başkan Joe Biden tarafından atanan Bölge Hakimi Jia Cobb'a verildi. Ekonominin canlanması için aylardır Fed'e faizleri düşürme çağrısı yapan ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın temmuz ayı sonunda politika faizini sabit tutma kararının ardından bu kararın ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu söylemişti. Fed Başkanı Powell'ı görevden alma tehdidinde de bulunan Trump'ın Fed Üyesi Cook'u görevden alması, Cook'un yerine getirilecek ismi kendisinin aday göstermesine imkan sağlayacak.

111 YILLIK FED TARİHİNDE GÖREVDEN ALINAN İLK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Trump, Cook'un görevden alınmasına 2021'de aldığı mortgage kredisinde "aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden" eylemleri gerekçe göstermişti. Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cook'u mortgage başvurusu sırasında yalan beyanda bulunmakla suçlamış, Cook'un Michigan'daki bir mülke ilişkin olarak bir yıl boyunca orada yaşayacağını taahhüt eden bir belge imzaladığını söylemişti. Trump, "İki hafta sonra Georgia'daki bir mülk için yine bir yıl boyunca orada yaşayacağını ifade eden başka bir belge imzaladı" demişti.

Trump'ın görevden aldığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi dava açtı

Bu iddiaları medyadan öğrendiğini vurgulayan Cook ise, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını söyleyerek, görevine devam edeceğini açıklamıştı. Cook, "İstifa etmeyeceğim. 2022'den bu yana yaptığım üzere Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi sürdürmeye devam edeceğim" demişti.

Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fed'de deprem! Donald Trump görevden aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD denizaltısı ve çok sayıda savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
ETİKETLER
#fed
#abd merkez bankası
#donald trump
#anayasa
#görevden alma
#Lisa Cook
#Yasa Dışında
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.