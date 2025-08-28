Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 Yusuf Özgür Bülbül

ABD denizaltısı ve çok sayıda savaş gemisi Karayipler'e hareket etti

ABD, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler'e askeri unsurlar göndererek Venezuela ile arasındaki gerilimi artırdı. Gövde gösterisinin ardından, bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan askeri güç Karayipler'e doğru yola çıktı...

ABD denizaltısı ve çok sayıda savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 23:58

Başkanı 'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Sevkiyatla ilgili bilgi sahibi kaynak, ABD donanmasına ait unsurların Karayipler'in güneyine gittiğini doğruladı. ABD ile arasındaki gerilimin iyice arttığı bir dönemde bölgeye 7 savaş gemisi ile bir denizaltının gönderilmesinin tansiyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.

GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlarını göndermesini savunarak, Venezuela Devlet Başkanı 'ya gözdağı vermişti.

Leavitt, ABD'nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela yakınlarına kadar yoğun askeri unsurlar göndermesini ve bunun Amerikan halkının güvenliği için yapıldığını savunmuştu.

Bölgedeki birçok ülkenin ABD'nin bu adımına destek verdiğini ifade eden Leavitt, "Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır. Buna karşılık Maduro rejimi, Venezuela'nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır." sözleriyle Maduro'yu hedef almıştı.

ABD denizaltısı ve çok sayıda savaş gemisi Karayipler'e hareket etti

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

