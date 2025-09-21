Trump'ın hava üssü tehdidine Afganistan'dan jet cevap: "Bir karış toprak dahi pazarlık konusu olamaz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'da yer alan Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri verme uyarısına Taliban yönetiminden cevap gecikmedi. Afganistan Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nde düzenlenen pilot mezuniyet töreninde konuşan Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, isim vermeden Trump'ın açıklamalarına değindi.

Fıtrat, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü'nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Fıtrat, "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan tamamen özgür ve bağımsız bir ülkedir. Kendi evlatları tarafından yönetilmektedir ve hiçbir yabancı ülkeye bağlı değildir" dedi.

"BİR KARIŞ TOPRAK DAHİ PAZARLIĞA KAPALIDIR"

Afganistan'ın kendini korumaya yetecek yeteneklerle donatılmış bir orduya sahip olduğunu dile getiren Fıtrat, "Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur" şeklinde konuştu.

Taliban'a bağlı silahlı güçlerin Afganistan'ı savunma kararlılığını kanıtladığını iddia eden Fıtrat, "utanç verici anlaşmalar" yapılmayacağını belirterek, "Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" dedi.

TRUMP TALİBAN YÖNETİMİNE TEHDİTTE BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da bulunan Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleyerek, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü'nü onu inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" açıklamasında bulunmuştu.

TRUMP, JOE BIDEN YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlamıştı.

Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerine yer vermişti.

Bagram Hava Üssü'nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" ifadelerini kullanmıştı.