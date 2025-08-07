Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Trump'ın tarifeleri devreye girdi, Brezilya Başkanı Lula da Silva resti çekti: Kendimi küçük düşürmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Brezilya'ya uygulanan yüzde 50 tarifeye Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva'dan tepki geldi. Silva, ''Trump ile görüşerek, kendimi küçük düşürmeyeceğim'' dedi.

Trump'ın tarifeleri devreye girdi, Brezilya Başkanı Lula da Silva resti çekti: Kendimi küçük düşürmeyeceğim
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:09

Başkanı 'ın onlarca ülkeye yönelik kapsamlı yeni gümrük vergileri yürürlüğe girdi. Trump'ın, ve Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva'dan bir açıklama geldi.

Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı'yla gümrük vergilerine ilişkin doğrudan bir görüşme gerçekleştirmenin anlamsız ve "küçük düşürücü bir durum" olacağını belirterek, "Trump'ın konuşmaya hazır olduğunu sezdiğim zaman onu aramak için tereddüt etmeyeceğim. Ancak bugün konuşmak istemiyor, kendimi küçük düşürmeyeceğim. Kendisiyle kişisel bir sorunum yok, gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda veya gelecek Kasım ayında BM Konferansı'nda bir araya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarifeleri devreye girdi, Brezilya Başkanı Lula da Silva resti çekti: Kendimi küçük düşürmeyeceğim

BREZİLYA VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE SOKMAYACAK

Lula, ayrıca Brezilya'nın ABD'nin gümrük vergilerine cevap olarak kendi gümrük vergilerini yürürlüğe sokmayacağını bildirirken, hükümetinin iki ülkenin bakan kabineleri arası düzenlenen görüşmelerden de vazgeçmeyeceğini aktardı. Brezilyalı lider, Trump'ın gümrük vergisi uygulamalarını, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik yargı sürecinin sonlandırılması talebine bağlaması sonucu ABD-Brezilya arasındaki 200 yıllık ilişkilerin en düşük seviyede seyrettiğini aktardı.

Lula, "Brezilya Yüksek Mahkemesi Trump'ın ne dediğini önemsemiyor ve önemsememeli de. Bolsonaro, Trump'ın müdahalesine neden olduğu için bir kez daha yargılanmalı" ifadelerini kullanırken, Bolsonaro'yu da "vatan haini" olarak nitelendirdi.

Lula ayrıca "Brezilya ABD'nin, 1964 yılındaki darbeye müdahalesini affetmişti. Ancak bu artık küçük çaplı bir girişim değil. Söz konusu mesele, ABD Başkanı'nın Brezilya gibi bağımsız bir ülkedeki yönetmeliğe emir verebileceğini düşünmesi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarifeleri devreye girdi, Brezilya Başkanı Lula da Silva resti çekti: Kendimi küçük düşürmeyeceğim

''BRICS İLE ORTAK KARAR VERİLMELİ''

Brezilyalı lider, ayrıca Hindistan ve Çin başta olmak üzere grubundan liderlerle, ABD'nin uygulamasına karşı ortak bir cevap verilmesine ilişkin görüşme planladığını bildirdi. Lula, "BRICS arasında henüz bir koordinasyon yok, ancak ilerde olacak. Küçük bir ülkenin ABD'yle pazarlık gücü nedir? Sıfır" ifadelerini kullanarak grubun toplu pazarlık gücünün altını çizdi.

BREZİLYA DTÖ'YE ŞİKAYET EDECEK

Lula, Brezilya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) diğer ülkelerle birlikte toplu şikayette bulunmayı düşündüğünü söyledi. Ancak ABD'ye karşı bir anlaşma veya misilleme için acele etmediğini belirten lider, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

''TRUMP'IN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMA GEÇMİŞİ VAR''

Lula, aynı zamanda Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Washington'a düzenledikleri ziyaretleri hatırlatarak, Trump'ın Beyaz Saray'da ağırladığı misafirlerini azarlama geçmişi olduğunu vurguladı. Brezilyalı lider, "Trump'ın Ramaphosa ve Zelenskiy'e yaptıkları küçük düşürücüydü. Normal bir şey değildi. Bir devlet başkanı başka bir devlet başkanını aşağılayamaz. Ben herkese saygı gösteririm ve bana da saygı gösterilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#brezilya
#brıcs
#iklim değişikliği
#Abd
#Donald Trump
#Gümrük Vergileri
#Luiz Incio Lula Da Silva
#Dünya
