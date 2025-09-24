Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'ın yaşadığı aksiliğe BM'den cevap: "Kameraman yapmış olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaşadığı aksilikler medyada geniş yankı buldu. Olayla ilgili BM'den açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, yaşanan olayların nedenine değindi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 15:21

'nin New York şehrinde düzenlenen 80. 'nun ilk gününe ABD Başkanı 'ın yaşadığı aksilikler damga vurdu. Trump'ın BM binasına girdikten sonra bindiği yürüyen merdiven aniden durdu.

Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump, üst kata yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Trump'ın yaşadığı aksilik, Genel Kurul'a hitabının başında prompter cihazının çalışmamasıyla devam etti. Trump konuşmasının başında, "Bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadesine yer verdi.

Trump, "BM'nin bana tedarik ettiği tek şey, yukarı çıkarken yolun ortasında duran bir yürüyen merdiven oldu. Eğer First Lady çok iyi formda olmasaydı düşerdi. Ama formu çok iyi ve ikimiz de iyiyiz, ayakta kaldık. Sonra bir de çalışmayan bir prompter cihazı. Yani BM'nin sağladığı iki şey, kötü bir yürüyen merdiven ve kötü bir prompter cihazı" diye konuştu.

Trump'ın yaşadığı aksiliğe BM'den cevap: "Kameraman yapmış olabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde yaşadığı yürüyen merdiven arızasına ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Dujarric, yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD heyetindeki kameramanın neden olmuş olabileceğini ifade etti.

Dujarric, "Başkan Trump, First Lady ve heyetle birlikte sabah BM binasına geldi ve delege girişinden içeri girdi. Güvenlik kapılarından geçtikten sonra Başkan Trump ve First Lady yürüyen merdivene yöneldi. Gelişlerini görüntülemek amacıyla ABD delegasyonundan bir kameraman, Başkan ve First Lady'nin önünde yürüyen merdivene çıktı. Kameraman yürüyen merdivende geri geri yukarı çıkarken, First Lady ve ardından Başkan Trump alttaki basamaklara çıktı. O anda yürüyen merdiven durdu. Olay yerinde bulunan teknisyenimiz, delegasyon ikinci kata çıkar çıkmaz yürüyen merdiveni yeniden ayarladı. Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan emniyet mekanizmasının devreye girmesinin ardından durduğunu gösterdi. Emniyet mekanizması, insanların yanlışlıkla dişlilere takılıp sıkışmasını veya çekilmesini önlemek için tasarlanmıştır. Kameraman, bu emniyet mekanizmasını yanlışlıkla devreye sokmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın yaşadığı aksiliğe BM'den cevap: "Kameraman yapmış olabilir"

"BEYAZ SARAY TARAFINDAN KULLANILIYOR"

Dujarric ayrıca, "Prompter konusunda bir yorumumuz yok, çünkü ABD Başkanı'nın prompter'ı tarafından kullanılıyor" dedi. BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock ise Trump konuşmasını bitirdikten sonra yaptığı açıklamada, "BM teleprompter'ları mükemmel çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın yaşadığı aksiliğe BM'den cevap: "Kameraman yapmış olabilir"

"KASITLIYSA DERHAL KOVULMALI"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise yürüyen merdivenin bilerek durdurulup durdurulmadığının araştırıldığını duyurdu. Leavitt, "Eğer bunların, ABD Başkanını ve eşini gerçekten tuzağa düşürmeye çalışan BM ve çalışanları olduğunu tespit edersek o zaman bu kişilerden hesap sorulmalı. Ben şahsen bununla ilgileneceğim" dedi.

Leavitt ayrıca, "BM'de biri yürüyen merdiveni kasten durdurduysa derhal kovulmalı ve soruşturulmalıdır" ifadelerini kullandı. Leavitt,

Pazar günü Londra'daki The Times gazetesinde çıkan ve BM personelinin, kapsamlı fon kesintileri yapan Trump'ın geldiği sırada yürüyen merdivenleri kapatıp "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıklarına" dair haberine de dikkat çekti.

