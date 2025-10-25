Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması! 'Onunla görüşmeye açığım'

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması! 'Onunla görüşmeye açığım'
ABD Başkanı , Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya seyahatine çıktı. Trump, Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken '' açıklamasında bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kuzey Kore lideri isterse görüşmeye açık olduğunu belirtti.

"ONUNLA HARİKA BİR İLİŞKİM VARDI"

Trump, "Ben buna açığım. Onunla harika bir ilişkim vardı. Benim geleceğimi biliyor. Evet, buna yüzde 100 açığım. Kim Jong-un'la çok iyi anlaştım" ifadelerini kullandı. Trump, "ABD ile görüşmelerde bulunmak için nükleer güç olarak tanınmaları gerektiğini söylüyorlar. Buna açık mısınız?" sorusuna yönelik, "Bir nevi nükleer güç olduklarını düşünüyorum. Yani, kaç tane silahları olduğunu biliyorum. Onlar hakkında her şeyi biliyorum ve Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim oldu. Nükleer güç olarak tanınmaları gerektiğini söylediğinizde, elbette çok sayıda nükleer silahları var" dedi.

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması! 'Onunla görüşmeye açığım'

"İYİ BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Trump, 'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda 'den üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediğini belirterek, "Çin'in Rusya konusunda bize yardım etmesini çok isterim. Rusya'ya çok büyük yaptırımlar uyguladık. Bu yaptırımların çok etkili olacağını düşünüyorum. Çok güçlüler. Ama Çin'in bize yardım etmesini isterim. Bildiğiniz gibi, (Çin Devlet Başkanı) Başkan Xi ile iyi bir ilişkim var. Çok iyi. Görüşeceğiz. İyi bir görüşme yapacağız. İyi bir toplantı yapacağız. Harika bir toplantı yapacağımızdan oldukça eminim. Konuşacağımız şeylerden biri Rusya ve Ukrayna. Haftada 7 bin kişiyi öldürüyorlar. Çoğunlukla asker. Kesinlikle bundan bahsedeceğiz. O da bunun bitmesini istiyor" şeklinde konuştu. Trump ayrıca Çin'in 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yüzde 100 gümrük vergilerinden kaçınması için bir anlaşma yapmasını beklediğini söyledi.

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması! 'Onunla görüşmeye açığım'

"ÇOK YAKINDA KARA YOLUYLA GELEN TÜM UYUŞTURUCULARI DA DURDURACAĞIZ"

Trump, Venezuela'ya gerçekleştirilebilecek muhtemel karar operasyonunun sorulması üzerine, "Deniz yoluyla gelen tüm uyuşturucuları neredeyse tamamen durdurduk ve çok yakında kara yoluyla gelen tüm uyuşturucuları da durduracağız. Bunu göreceksiniz. Tıpkı mahkumları ve uyuşturucu satıcılarını, uyuşturucu bağımlılarını, uyuşturucu kullanan herkesi durdurduğumuz gibi uyuşturucunun da ülkemize girişini durduracağız" ifadelerini kullandı.

