Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Uçaklarda yeni dönem kapıda! Havayolu şirketleri ayakta yolcu taşımaya hazırlanıyor

Avrupa havayolu şirketleri, koltuk mesafelerini azaltarak 2 saat veya daha kısa uçuşlarda daha fazla yolcu taşımayı hedefliyor. Yeni koltuklara tasarlanan Skyrider 2.0, bisiklet selesini andırıyor ve yolcuların yarı ayakta seyahat etmesine izin veriyor. Bu sayede havayolu şirketleri, bilet fiyatlarını daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

IHA
25.09.2025
25.09.2025
Hava yolu şirketlerinin kar marjları dünya genelinde artan maliyetler ve şirketler arası fiyat rekabeti nedneiyle düşerken, Avrupa basını yeni bir iddia ortaya attı. Yapılan haberlere göre, havayolu şirketleri 2026 yılı düşük maliyet hedefi kapsamında ayakta yolcu taşımaya hazırlanıyor.

Avrupa merkezli birçok havayolu şirketinin İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen ve bisiklet selesini andıran bir koltuğun üzerinde yarı ayakta seyahat etmeye fırsat tanıyan Skyrider 2.0 adlı koltuğu kullanmaya hazırlandığı belirtilen haberlerde, firmaların koltuk mesafesini azaltarak 2 saat veya daha kısa süren uçuşlarda yüzde 20 daha fazla yolcu taşımayı hedeflediği aktarıldı.

BİLET FİYATLARI BİLE ŞEKİLLENDİ

Daha az yer kaplayan ve daha hafif olan Skyrider 2.0 koltuk tasarımının temizlik, yakıt ve kabin içi bakım maliyetlerini azaltacağı vurgulan haberlerde, firmaların bu sayede 1 ila 5 Euro arasında değişen fiyatlara bilet satabileceği ileri sürüldü.

Bazı yolcuların söz konusu yeni konsepte şimdiden sıcak baktığı aktarılırken, kimilerinin ise güvenlik ve konfor kaygıları taşıdığı belirtildi. Ayrıca sivil havacılık otoritelerinin söz konusu konsepti hala resmi olarak onaylamadığı hatırlatıldı.

