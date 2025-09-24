Menü Kapat
ABD’nin tekelini kırdı: Çin, uçak gemisinde EMALS ile ilk testini yaptı

Çin’in en yeni uçak gemisi Fujian, elektromanyetik mancınık sistemiyle (EMALS) yaptığı ilk uçuş testlerinde J-35 hayalet uçağı, J-15T savaş jeti ve KJ-600 erken uyarı uçağını başarıyla havalandırdı.

Çin, bugüne kadar sadece ABD’nin kullandığı EMALS teknolojisini test ederek büyük bir eşik atlattı. Devlet medyasının yayımladığı görüntülerde, J-35 hayalet savaş uçağı, J-15T ve KJ-600’ün Fujian’dan kalkış yaptığı görüldü. Böylece Pekin, bu ileri teknolojiye sahip ikinci ülke konumuna yükseldi.

DONANMA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

basını, testi donanma dönüşümünde bir “milat” olarak yorumladı. Fujian’ın hem fırlatma hem de iniş denemelerinden başarıyla çıkması, geminin kısa süre içinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’na katılacağının işareti. ABD Donanması’nda ise yalnızca USS Gerald R. Ford gemisi bu sisteme sahip.

ABD’nin tekelini kırdı: Çin, uçak gemisinde EMALS ile ilk testini yaptı

ASYA’NIN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ

2022’de denize indirilen 316 metrelik Fujian, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ’da inşa edilen en büyük savaş gemisi unvanını taşıyor. 80 bin tonluk dev, 40 uçaklık bir hava grubunu destekleyebiliyor.

Uzmanlara göre, Fujian’daki CATOBAR sistemiyle birleşen EMALS, uçakların daha fazla mühimmat ve yakıt yüküyle havalanmasına olanak tanıyor. Bu da, önceki gemiler Shandong ve Liaoning’in STOBAR sistemiyle kıyaslandığında daha geniş bir menzil ve esneklik sağlıyor.

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Fujian’ın bu ay başında Şanghay’dan ayrılarak Tayvan Boğazı üzerinden Güney Çin Denizi’ne gitmesi, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Çin’in bu adımı, Asya-Pasifik’te hızlanan uçak gemisi rekabetinin de bir yansıması.

Hindistan, Rafale jetleri için yeni gemisini hazırlarken; Japonya helikopter destroyerlerini F-35B operasyonlarına uygun hale getiriyor. Endonezya ise İtalyan yapımı bir gemiyi Türk Bayraktar SİHA’larıyla insansız hava platformuna çevirmeyi planlıyor.

