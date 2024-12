Ünlü rapçi Eminem'in anne acısı: Yıllar sonra annesinden özür dilemişti

03 Aralık 2024 23:16 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:17

Ünlü rapçi Eminem, şarkılarında hem kızdığı hem de özür dilediği annesi Debbie Nelson'ı kaybetti. Geçtiğimiz ay torun sevinci yaşayan ünlü rapçi bu defa anne acısıyla sarsıldı.

ABD'li ünlü rapçi Eminem (Marshall Bruce Mathers III), annesi Debbie Nelson’un vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı. 69 yaşındaki Nelson'un bir süredir akciğer kanseri​ tedavisi gördüğü ve hastalığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle 2 Aralık Pazartesi akşamı St. Joseph, Missouri​'deki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Eminem ve annesi arasındaki inişli çıkışlı ilişki, yıllar içinde sanatçının şarkılarına da yansımıştı. Geçtiğimiz ay kızı Hailie Jade Scott'un hamile olduğunu açıklamasıyla dede olacağı müjdesini almıştı.

YILLAR SONRA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Eminem yıllar önce yayımladığı 'Headlights' parçasıyla annesinden özür dileyerek barışmıştı. Büyük çıkış yaptığı 2002 yılındaki 'Cleanin' Out My Closet' şarkısıyla annesine öfke dolu ifadeler kullanmıştı.

Headlights parçasında Eminem annesi Debbie Mathers için "Senden nefret etmiyorum. Sen hala çok güzelsin. Sen benim annemsin. Biliyorum senin hatan değildi. Cleaning Out my closet şarkısını artık konserlerimde söylemiyorum. Radyo da her duyduğumda ise utanıyorum" demişti.