TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

'Wow!' uzay sinyalinin 50 yıllık gizemi çözüldü

ABD'nin Ohio State Üniversite'sinin 1977'de SETI (Dünya Dışı Zeka Araştırması) projesi kapsamındaki gözlemlerinde 72 saniye süren sıra dışı ve güçlü bir sinyal tespit etti. Gökbilimci Jerry Ehman'ın "Wow!" notunu düştüğü ve ismini buradan alan "Wow! sinyalinin" 50 yıllık gizemi sonunda çözüldü.

'Wow!' uzay sinyalinin 50 yıllık gizemi çözüldü
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 17:02

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus şehrindeki Ohio State Üniversitesi’nin SETI (Dünya Dışı Zeka Araştırması) projesi kapsamında 15 Ağustos 1977’de yapılan gözlemlerde, radyo teleskoplar 72 saniye süren olağanüstü güçlü bir sinyal tespit etti.

Sinyal öylesine dikkat çekiciydi ki, gökbilimci Jerry Ehman çıktının üzerine sadece “Wow!” notunu düştü.

'Wow!' uzay sinyalinin 50 yıllık gizemi çözüldü

UZAYLI YAŞAMININ EN GÜÇLÜ KANITI OLARAK GÖRÜLDÜ

Bu kayıt, onlarca yıl boyunca uzaylı yaşamının en güçlü kanıtlarından biri olarak görüldü. Ancak sinyal bir daha asla tekrarlanmadı. Bu nedenle gizemli olay, bilim dünyasında uzun süre tartışmaya neden oldu.

Porto Riko Üniversitesi'nden bilim insanları, Ohio'daki eski SETI verilerini yeniden inceledi. Araştırmayı yürüten Prof. Abel Mendez ve ekibi, sinyalin aslında bir manyetar (olağanüstü güçlü manyetik alana sahip çökmüş türü) ya da ölü bir yıldızın çevresindeki hidrojen atomlarıyla etkileşimi sonucu ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürdü.

'Wow!' uzay sinyalinin 50 yıllık gizemi çözüldü

"ŞİMDİYE KADARKİ EN NET TABLO"

Bilim insanlarına göre uzayda bazı hidrojen atomları, radyo teleskopları tarafından algılanabilen sinyaller yayabiliyor. Normalde bu sinyaller çok zayıf olsa da güneş patlamaları veya yıldız çöküşleri gibi yüksek enerjili olaylarda sinyal güçlenerek Dünya'dan da yakalanabiliyor.

Prof. Mendez, araştırma sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bulgularımız 'Wow!' sinyalinin gizemini tamamen çözmüyor. Ancak ne olduğu ve nereden geldiğine dair şimdiye kadarki en net tabloyu sunuyor. Bu sayede gelecekteki gözlemleri çok daha verimli yönlendirebiliriz."

'Wow!' sinyalinin kaynağına dair yıllarca farklı teoriler ortaya atılmıştı. Kimileri bunun insan yapımı bir radyo paraziti olduğunu savundu, kimileri ise gelişmiş bir uygarlığın iletişim girişimi olduğunu düşündü.

Son bulgular, benzer ancak daha zayıf sinyallerin hidrojen bulutlarından da geldiğini ortaya koydu. Böylece, 50 yıldır "uzaylı mesajı" olarak görülen 'Wow!' sinyalinin, aslında evrende olağanüstü enerji yayan bir yıldız olayının eseri olabileceği netleşti.

