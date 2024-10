Yapay zeka jeogliflere el attı! Nazca Çizgileri'nin keşfi 100 yıldan 6 aya düştü

17 Ekim 2024 14:27 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:40

Peru'nun Nazca Çizgileri yakınlarındaki jeoglifleri inceleyen arkeologlar, papağanları, kedileri, maymunları, katil balinaları ve hatta kesik kafaları tasvir eden 300'den fazla sembol keşfetti. Keşfin gerçekleştirilmesinde yapay zekadan destek alındığını belirten arkeologlar elde edilen bu başarı sonrası açıklama yaptı. Nazca Çizgileri'nde görevli baş arkeolog Johny Isla, "arkeolojik çalışmalarda kuantum sıçraması" benzetmesinde bulundu.

Peru​'daki Nazca Çizgileri yakınlarındaki jeoglifleri inceleyen arkeologlar, papağan, kedi, maymun, katil balina ve hatta kesik başları tasvir eden daha önce bilinmeyen 300'den fazla sembol keşfettiklerini açıkladılar. Duyuru, 2.000 yıllık arkeolojik alanda bilinen figürlerin sayısını iki katına çıkarıyor.

Japon Yamagata Üniversitesi Nazca Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, IBM Research ile işbirliği içinde, toplam 303 glifi keşfetmek için yapay zekadan yararlandı. The Guardian'ın haberine göre, yeni keşfedilen gliflerin MS 200-700 yıllarına ait olanlardan daha küçük boyutlarda olduğu ve Nazca platosunda 247 km'den fazla bir alana yayıldığı bildiriliyor.

Yamagata Üniversitesi'nden arkeolog​ Masato Sakai, Pazartesi günü Peru'nun başkenti Lima'daki Japon Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir basın toplantısında bulguları sunarken, "Araştırmalarda yapay zekanın kullanılması, jeogliflerin dağılımını daha hızlı ve doğru bir şekilde haritalamamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

100 YILDAN 6 AYA

Verilere göre, yeni figürler M.Ö. 200 yılına kadar uzanıyor ve arkeologlara, Unesco Dünya Mirası listesindeki Machu Picchu'nun bir bölümünü oluşturan ikonik sinek kuşu, maymun ve balina figürlerini oluşturan Paracas kültüründen Nazcas'a geçiş sürecine dair bir fikir veriyor.

Bulgulara göre, "toplam 430 figüratif Nazca jeoglifini keşfetmek yaklaşık bir asır (100 yıl) sürmüş" ve ekip yapay zeka​ kullandığında, "303 yeni figüratif jeoglifi keşfetmek sadece 6 ay sürmüştür." Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan makalede, ekibin yeni işaretleri keşfetmek için alçaktan uçan insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yapay zekadan da yararlandığı belirtildi. Araştırmacılar, kullandıkları yapay zeka modelinin çıplak gözle görülebilecek olandan daha fazla sembolü tespit edebildiğini söyledi.

"ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDA KUANTUM SIÇRAMASI"

Uzmanlar ayrıca modelin çok miktarda jeo-uzamsal veriyi analiz edebildiğini ve daha fazla sembolün olabileceği alanları belirleyebildiğini dile getirdi. Peru'nun Nazca Çizgileri baş arkeoloğu Johny Isla, yapay zeka kullanımını överek, şunları söyledi:

"Bu arkeolojik çalışmalar için bir kuantum sıçraması. Bir drone ile bir günde birkaç kilometre yol kat edebilirsiniz. Eskiden 3 ya da 4 yıl süren bir çalışma artık 2 ya da 3 gün içinde yapılabiliyor."

Isla ayrıca, yeni keşfedilen jeogliflerin çok küçük olduğunu (3 ila 7 metre) ve daha büyük sembollerin çoğu gibi uçaklar tarafından tespit edilemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Isla, yeni keşfin Nazca kültürünün geniş geometrik desenlerinden ve zoomorfik figürlerinden farklı göründüğünü de belirtti. Isla, "bu jeogliflerin insanlar tarafından insanlar için yapıldığını söyleyebiliriz, genellikle günlük yaşamdan sahneler gösteriyorlar. Oysa Nazca döneminin jeoglifleri, tanrıları tarafından görülmek üzere çoğunlukla düz yüzeyler üzerine yapılmış devasa figürlerdir." ifadelerini kullandı.

Uzman, daha küçük gliflerin işaret olarak kullanılmış olabileceğini, hatta aile ya da akrabalık gruplarını temsil etmiş olabileceğini tahmin ediyor. Yeni sembollerin çoğu hayvanları temsil ederken, kesik başları tutan insanları, soyut insansıları ve lama ve alpaka gibi evcilleştirilmiş develeri gösteren kanlı figürler de içeriyordu.