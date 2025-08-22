Yeni trafik levhasındaki kurala uymayanların cebi yanacak! Cezası dudak uçuklattı

Norveç başta olmak üzere İskandinav ülkelerinde faaliyete geçen yeni trafik levhası kuralına uymayan sürücüler ağır cezalar ödeyecek. Mavi zemin üzerine beyaz otomobil simgesi, yanındaki sayı ve “+” işareti ile dikkat çeken yeni levha, yalnızca belirtilen sayıda yolcu taşıyan araçların ilgili şeridi kullanabileceği anlamına geliyor.

YOLCU ŞARTI GETİRİLDİ

Levha üzerindeki rakam, sürücü dahil araçta bulunması gereken en az yolcu sayısını gösteriyor. Örneğin “2+” işareti bulunan şeritlerde, sürücüyle birlikte araçta en az iki kişinin bulunması zorunlu hale geliyor.

Bu düzenleme, hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de çevreye yayılan zararlı emisyonları en aza indirmek amacıyla uygulanmaktadır.

KURALA UYMAYANLARIN CEBİ YANACAK

Belirlenen yolcu sayısına uymadan bu şeritlere giren sürücüler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Norveç’te bu ihlalin cezası 5.500 Norveç kronu, yani 22 bin 100 TL olarak açıklandı. Ancak otobüsler, taksiler ve elektrikli araçlar bu kuraldan muaf tutuluyor.

DENETİMDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Sistemin en dikkat çekici yanı ise yapay zeka destekli kameralarla denetim yapılması. Kameralar, araçtaki yolcu sayısını otomatik olarak tespit ediyor ve eksiklik olması halinde ceza kesiliyor. Bu nedenle sürücülerin, İskandinav ülkelerine seyahat ederken bu yeni kurala özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.