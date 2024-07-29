Yine Orta Doğu yine aynı oyun: Bu kez masada Türkiye de var! İsrail-Türkiye arasında kırmızı gerilim

29 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İsrail'in Filistin halkı üzerinde artırdığı katliamları sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz" dedi. Bu açıklaması üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Saddam Hüseyin'in idamı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt vermesi siyasi bir çıkış olarak görüldü.

TEK FARKLA BU KEZ MASADA TÜRKİYE DE VAR!

Türk siyasetinden tepkiler alan paylaşım akıllara "İsrail-Türkiye arasında savaş olur mu? sorularını getirdi. Siyasal İletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay, Türkiye-İsrail arasındaki gerilimi tgrthaber.com'un özel Haber şefi Zehra Maslak'a yorumladı.

Aktay, İsrail ve Türkiye arasındaki gerilimi şu sözlerle yorumladı:

"Türkiye ve İsrail arasında son yıllarda dalgalı bir seyir izleyen diplomatik ilişkiler, zaman zaman gerilimler yaşansa da, karşılıklı ticaret ve ekonomik işbirliği önemli düzeyde devam etmekteydi. 2022 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’yi ziyareti ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi süreci, gerginliğin azaltılması yönünde adımlar atılmıştı. Orta Doğu’daki mevcut çatışma ortamı ve bölgesel güç dengeleri, Türkiye ve İsrail’in doğrudan bir çatışmaya girmesini zorlaştıran unsurlardan ;Türkiye ve İsrail, Suriye, Lübnan, Gazze gibi konularda zaman zaman karşı karşıya gelseler de, doğrudan bir askeri çatışma yerine diplomatik ve ekonomik kanallarla meseleleri çözme eğiliminde oldular."

ABD İSRAİL'İ YÖNLENDİRİYOR!

Türkiye ve İsrail arasındaki gerilimin nedeninin ABD olduğunu vurgulayan Aktay, seçimlerden dolayı Amerika'nın masadan uzak durup bölgedeki güçlerini öne çıkardığını belirtti. Aktay, mevcut koşullarda askeri olmazsa bile İsrail ve Türkiye arasında ekonomik ve diplomatik sıkıntıların yaşanacağının altını çizdi.

Siyasal iletişim uzmanı, "Sonuç olarak, mevcut koşullarda Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir savaş olasılığı düşük görünmektedir. Ancak, bölgedeki gelişmeler, diplomatik girişimler ve iç politik dinamikler sürekli olarak değiştiği için bu durum dikkatle izlenmelidir. Türkiye'nin bölgedeki etkisi ve barış sürecine Gazze'deki savaşı bitirmeye yönelik katkıları, diplomatik, insani, ve ekonomik alanlarda yaptığı uzaklaştı zeminine rağmen Diplomatik çabalarında uluslararası toplumun arabuluculuğunun, iki ülke arasındaki olası gerilimlerin tırmanmasını engellemede önemli bir rol oynaması beklenmektedir" dedi.

Türkiye'nin NATO ülkesi olduğunu bu yüzden çatışma olasılığında ilişkileri etkilediğini belirten Altay, bu tarz durumlarda diplomatik söylemlerin daha kritik olduğunu vurguladı.

İSRAİL-TÜRKİYE GERİLİMİ

İsrail-Türkiye hattındaki kırmızı gerilimin altında da ABD olduğunu söyleyen Altay, geçtiğimiz günlerde Lübnan'daki saldırının da altında ABD olduğunu belirtti. Gazze'deki çatışmalar ışığında Orta Doğu'daki tüm ülkelere müdahale eden İsrail, Lübnan saldırısını Hizbullah'a mal etmeye çalıştı. Tıpkı 2000'li yıllarda Irak üzerinden bölgede yapılan oyunlar gibi bu kez de Filistin üzerinden Hizbullah hedef haline getirildi. Bölgede ABD sömürgesinden kurtulan ülkelerde iç karışıklık çıkması için yapılan oyunlara ise ilk tepkinin Türkiye'den gelmesi ise İsrail'i rahatsız etti.

LÜBNAN'A ROKET DÜŞTÜ

İsrail'in savaş suçu işlediği BM tarafından kabul edildi. Ancak ABD'nin İsrail'e olan desteği diğer ülkeler için de bir tehdit haline geldi. İsrail'in Lübnan'daki roketi bahane ederek Hizbullah'ı hedefe koyması savaşın yayılacağına işarettir. Altay, bölgeden alınan bazı bilgilere göre şu yorumda bulundu:

"Ekim ayının başından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları, aralarında 90 civarı sivilin de bulunduğu 500'den fazla kişiyi öldürdü. İsrail tarafında 22 asker ve 24 sivil öldürüldü. Hizbullah'ın Hamas'tan çok daha üstün ateş gücü var. Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsü araştırmacısı olan Barak Ben-Zur gazetecilere verdiği demeçte, İsrail'in kuzeyindeki bir savaşı Gazze'deyken ateşlemenin orduyu aşırı yük yükleyeceğini söyledi. Lübnan'da bazıları İsrail'den daha fazla savaş için hazırlandı. Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi, yedi uçuşun Beyrut'a gelişini nedenini söylemeden Pazartesi sabahına ertelediğini duyurdu. İsrail'i güçlü bir tepkinin "benzeri görülmemiş sonuçlara" yol açacağı konusunda uyaran İran'da herhangi bir çatışma yaşanabilir.” İran ve İsrail'in gölge savaşı Nisan ayında, İran'ın bir İranlı generalin öldürülmesine tepki olarak çoğu ele geçirilen İsrail'e 300 füze ve insansız hava aracı fırlatmasıyla başladı. Birleşmiş Milletler genel sekreteri, tüm taraflarca azami kısıtlama çağrısında bulundu."