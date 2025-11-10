Menü Kapat
Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Genç hasta yaşlının cihazını söküp, nefesini kesti

Almanya'da yoğun bakımda dehşet verici bir olay yaşandı. 32 yaşındaki genç hasta aynı birimde bulunan yaşlı bir hastanın solunum cihazını kesti. Cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.

Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Genç hasta yaşlının cihazını söküp, nefesini kesti
İhlas Haber Ajansı
10.11.2025
10.11.2025
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan şehrinde hastanede yaşananlar herkesi sarstı. Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda ekipler inceleme başlattı.

Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Genç hasta yaşlının cihazını söküp, nefesini kesti

75 YAŞINDAKİ HASTANIN NEFESİNİ KESTİ

32 yaşındaki alkol bağımlılığı tedavisi altındaki hasta, birlikte kaldığı adamın yoğun bakımda solunum cihazını söktü. 75 yaşında nefesi kesilen hasta hayatını kaybetti.

Köln Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamada, Köln’deki bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hastanın, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktüğü ifade edildi.

Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Genç hasta yaşlının cihazını söküp, nefesini kesti

"ALKOL BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE SORUMLULUK BİLİNCİ AZALDI"

Olayı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, 32 yaşındaki hastayı gözaltına aldı. 75 yaşındaki hasta ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Köln polisi, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla 32 yaşındaki şüpheli, ilk aşamada uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi.

Savcılığa göre, şüphelinin isnat edilen suçu alkol bağımlılığı nedeniyle sorumluluk bilincinin azaldığı bir dönemde işlemiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

