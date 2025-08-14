Yunanistan'da da “kundaklama” şüphesi! Orman yangınlarının arkasında büyük şüphe

Yunanistan genelinde son günlerde çıkan orman yangınlarının ardından Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ekipler, yangın bölgelerinde fotoğraf, video, tanık ifadeleri ve teknik verileri inceleyerek yangınların çıkış nedenlerini belirlemeye çalışıyor.

ŞÜPHELİ BÖLGELER VE DELİLLER

Zakynthos (Koliomenos): Kundaklama suçundan sabıkalı 59 yaşındaki bir kişi yeniden şüpheli listesinde.

Palimbela & Vatos (Vonitsa): Üç ayrı noktada art arda başlayan yangınlar iki şüpheli üzerinde yoğunlaşıyor.

Flampoura (Preveza): Olay yerinde mavi motosikletli bir kişi görüldü.

Mitikas (Preveza): Yangının park halindeki bir aracın içinden başladığı değerlendiriliyor.

Kastrosykia (Preveza): Yasadışı döküm alanı yakınında yangın çıkışı tespit edildi.

Sychaina (Patras): Video kayıtlarında yangın anında bölgede iki şüpheli görüldü

Gymnotopos (Filippiada, Preveza): Elektrik direğinin kıvılcım çıkardığı görüntülendi.

Vasiliko-Isoma (Achaia): Kabloların ağaç dallarına temas etmesiyle kıvılcım oluştuğu belirlendi.

Chios (Nemunria): Rüzgar türbinlerine yakın yüksek gerilim hatlarının kıvılcım çıkardığı tespit edildi.

TUTUKLAMALAR VE İSTATİSTİKLER

Patras’ta yaşlılar evi yakınında çıkan yangınla ilgili 25 yaşında bir kişi gözaltına alındı. Yılbaşından bu yana, 38'si kasten, 248 yangın çıktı. Temmuz ayında: 46 tutuklama, 97 idari para cezası ve toplam 313.600 euro para cezası uygulandı.

HAVA MÜDAHALE ARAÇLARINDA YOĞUN KULLANIM SORUNU

Yangın söndürme uçak ve helikopterlerinde yoğun operasyonlar nedeniyle teknik arızalar artıyor. 85 hava aracından 60’ı aktif olarak kullanılırken, diğerleri bakım veya onarımda. Günlük operasyon sayısı 30 ile 35 arasında değişiyor.