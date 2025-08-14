Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Yunanistan'da da “kundaklama” şüphesi! Orman yangınlarının arkasında büyük şüphe

Yunanistan’da son günlerde peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından Kundaklama Suçlarıyla Mücadele ekipleri, çok sayıda bölgede delil topluyor. Tanık ifadeleri, video kayıtları ve teknik incelemeler, hem kasıtlı hem de ihmal kaynaklı yangın ihtimallerini güçlendiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yunanistan'da da “kundaklama” şüphesi! Orman yangınlarının arkasında büyük şüphe
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 07:28

genelinde son günlerde çıkan orman yangınlarının ardından Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü geniş kapsamlı bir başlattı. Ekipler, yangın bölgelerinde fotoğraf, video, tanık ifadeleri ve teknik verileri inceleyerek yangınların çıkış nedenlerini belirlemeye çalışıyor.

Yunanistan'da da “kundaklama” şüphesi! Orman yangınlarının arkasında büyük şüphe

ŞÜPHELİ BÖLGELER VE DELİLLER

Zakynthos (Koliomenos): Kundaklama suçundan sabıkalı 59 yaşındaki bir kişi yeniden şüpheli listesinde.

Palimbela & Vatos (Vonitsa): Üç ayrı noktada art arda başlayan yangınlar iki şüpheli üzerinde yoğunlaşıyor.

Flampoura (Preveza): Olay yerinde mavi motosikletli bir kişi görüldü.

Mitikas (Preveza): Yangının park halindeki bir aracın içinden başladığı değerlendiriliyor.

Kastrosykia (Preveza): Yasadışı döküm alanı yakınında yangın çıkışı tespit edildi.

Sychaina (Patras): Video kayıtlarında yangın anında bölgede iki şüpheli görüldü

Gymnotopos (Filippiada, Preveza): Elektrik direğinin kıvılcım çıkardığı görüntülendi.

Vasiliko-Isoma (Achaia): Kabloların ağaç dallarına temas etmesiyle kıvılcım oluştuğu belirlendi.

Chios (Nemunria): Rüzgar türbinlerine yakın yüksek gerilim hatlarının kıvılcım çıkardığı tespit edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var

TUTUKLAMALAR VE İSTATİSTİKLER

Patras’ta yaşlılar evi yakınında çıkan yangınla ilgili 25 yaşında bir kişi gözaltına alındı. Yılbaşından bu yana, 38'si kasten, 248 yangın çıktı. Temmuz ayında: 46 tutuklama, 97 idari para cezası ve toplam 313.600 euro para cezası uygulandı.

HAVA MÜDAHALE ARAÇLARINDA YOĞUN KULLANIM SORUNU

Yangın söndürme uçak ve helikopterlerinde yoğun operasyonlar nedeniyle teknik arızalar artıyor. 85 hava aracından 60’ı aktif olarak kullanılırken, diğerleri bakım veya onarımda. Günlük operasyon sayısı 30 ile 35 arasında değişiyor.

ETİKETLER
#orman yangını
#yunanistan
#orman yangınları
#soruşturma
#Yunanistan
#Polise Kayıp Başvurusu
#Kundaklama Suçları
#Hava Araçları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.