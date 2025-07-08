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 | Berrak Arıcan

Yüzlerce uyuyan volkan patlayabilir, bunlar çok daha güçlü olabilir! Kapıdaki büyük tehlike

Bilim insanları, yüzlerce uyuyan volkanın yakında patlayabileceği ve patlamaların her zamankinden daha güçlü olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre sebep ise iklim değişikliği.

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KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:04

Son yıllarda İtalya ve Endonezya olmak üzere dünyanın birçok yerinde volkanik patlamalar meydana geldi. Uzmanlar, nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce sönmüş yanardağın daha aktif hale gelip patlayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Dailymail'in haberine göre, ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar, eriyen buzulların gelecekte daha şiddetli ve daha sık patlamalara sessizce zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Yüzlerce uyuyan volkan patlayabilir, bunlar çok daha güçlü olabilir! Kapıdaki büyük tehlike

3 BÖLGE RİSKLİ

Uzmanlar, Kuzey Amerika, Yeni Zelanda ve Rusya gibi bölgelerin ise risk altında olduğunu belirttiler. Çalışmanın yazarlarından Pablo Moreno-Yaeger, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Buzullar, altlarındaki volkanlardan gelen patlamaların sesini bastırma eğilimindedir. Ancak iklim değişikliği nedeniyle buzullar geri çekildikçe, bulgularımız bu volkanların daha sık ve daha patlayıcı bir şekilde patladığını gösteriyor.''

Yüzlerce uyuyan volkan patlayabilir, bunlar çok daha güçlü olabilir! Kapıdaki büyük tehlike

BUZLARIN ERİMESİ BÜYÜK TEHLİKE

Ekip, çalışmalarını şu an uykuda olan Mocho-Choshuenco yanardağı da dahil olmak üzere Şili'nin güneyindeki 6 yanardağ üzerinden gerçekleştirdi. Ekip, önceki patlamaların tarihlerini kesin olarak belirleyerek ve püsküren kayalardaki kristalleri analiz ederek, buzul buzunun ağırlığının ve basıncının yeraltındaki magmanın özelliklerini nasıl değiştirdiğini izledi.

Yüzlerce uyuyan volkan patlayabilir, bunlar çok daha güçlü olabilir! Kapıdaki büyük tehlike

Son buzul çağının sonunda buz örtüsü hızla eridikçe, ani ağırlık kaybı Dünya kabuğunun "gevşemesine" ve magmadaki gazların genişlemesine neden oldu.

Bu basınç artışı derin volkanik patlamaları beraberinde getirdi.Kısa vadede, patlamalar gezegeni geçici olarak soğutabilen aerosoller yayar. Örneğin, 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo Dağı'nın patlaması sonucu küresel sıcaklık yaklaşık 0,5 derece düşmüştü.

Yüzlerce uyuyan volkan patlayabilir, bunlar çok daha güçlü olabilir! Kapıdaki büyük tehlike

Ancak birden fazla patlama olduğunda etkiler tersine döner. Zamanla birden fazla patlamanın kümülatif etkisi, sera gazlarının birikmesi nedeniyle uzun vadeli küresel ısınmaya katkıda bulunabilir.

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ETİKETLER
#iklim değişikliği
#volkanik patlama
#Buzul Erimesi
#Volkanik Aktivite
#Doğa Felaketi
#Dünya
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