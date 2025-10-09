Menü Kapat
17°
Eğitim
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Atatürk Üniversitesi'nden tarihi başarı! Dünya sıralamasına girdi

Erzurum Atatürk Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı. Atatürk Üniversitesi, 2026 Yılı Dünya Üniversiteleri arasına adını yazdırdı. İşte detaylar...

Atatürk Üniversitesi'nden tarihi başarı! Dünya sıralamasına girdi
Dünyanın en saygın sıralama kuruşları arasında yer alan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan, Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2026 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralamasını açıkladı.

Atatürk Üniversitesi'nden tarihi başarı! Dünya sıralamasına girdi

İLK BİNE GİRDİ

THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026’da önemli bir başarı elde eden ; genel sıralamalarda dünyada 801-1000 bandında derecelendirilirken Türkiye üniversiteleri arasında 9, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5’te yer aldı. Sıralama; , Ortamı, Araştırma Kalitesi, Endüstri ve Uluslararası Görünüm kriterleriyle değerlendirilerek oluşturuldu. Bu süreçte dünya genelinde yaklaşık 40.000 üniversiteden, çeşitli kriterleri karşılayanlar sıralamaya dahil edildi. Bu sıralamada Türkiye 109 üniversiteyle temsil edilerek tarihi bir başarı elde etti. Ayrıca, ilk 1000 içerisinde 15 Türk üniversitesi yer aldı.

Atatürk Üniversitesi'nden tarihi başarı! Dünya sıralamasına girdi


"ÇABALARIMIZIN SONUCUDUR"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026’da ilk 1000 üniversite arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’deki üniversiteler arasında 9’uncu sırada, devlet üniversiteleri arasında da ilk 5’te yer alıyor olmamız, hep birlikte yürüttüğümüz yoğun çabaların ve özverinin bir sonucudur. Bu başarı, sadece bir sıralama değil; aynı zamanda akademik mükemmeliyet ve yenilikçi eğitim anlayışımızın bir yansımasıdır. Vizyonumuz, öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunarak, onları küresel düzeyde rekabet edebilecek bireyler haline getirmektir. Araştırma ve yenilik alanındaki çalışmalarımızla, bilgi üretiminde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve üniversitemizin paydaşlarına teşekkür ediyorum. Gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ilerlemeye devam ederek Atatürk Üniversitesinin uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek daha nice başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi'nden tarihi başarı! Dünya sıralamasına girdi

"TÜRKİYE, EĞİTİM KALİTESİ BAKIMINDAN HIZLI BİR GELİŞİM KAYDEDİYOR"

Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye’nin başarısını yorumlayan THE Global Başkanı Phil Baty: "171 kurumla en fazla temsil edilen ülke ABD olurken, Türkiye bu yıl sıralamaya giren kurum sayısını 91'den 109'a çıkararak Birleşik Krallık ile birlikte dördüncü sırayı paylaşmıştır. Üst sıralardaki Türk üniversitelerin sayılarının artması, Türkiye’nin araştırma ve eğitim kalitesi bakımından hızlı bir gelişme kaydettiğinin göstergesidir. Bunu gözlemlemek gerçekten harika ve üniversitelerin sıralamalarında daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

