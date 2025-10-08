Evlenecek adaylar bunları bilsin! Danışmanlık eğitimi alabilirsiniz

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi'nde evlilik öncesi danışmanlık eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen eğitimde, üreme sağlığı eğitimcileri Ebe Semra Demirel ve Ebe Canan Sübekçi tarafından Düzce'de ki Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan doktor, ebe ve hemşirelere bilgilendirmelerde bulunuldu.

'EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM ŞART'

Eğitim ile ilgili yapılan bilgilendirmede "Evlilik, toplumun sağlıklı bir şekilde devamlılığında önemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmaktadır. Gelişmiş toplumlarda yaygın olarak verilen evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri sayesinde, ülke ekonomisine yük getirebilecek istenmeyen sağlık sorunlarının önüne geçilebilmekte, aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli bireylerden oluşan bir toplumun oluşumuna katkı sağlanmaktadır.

Pek çok zührevi ve psikiyatrik hastalık, hekimler tarafından yapılan sağlık muayeneleri ile erken dönemde tespit edilebilmekte; alınan anamnez ile kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi edinilerek evlenecek adaylar, ilerleyen yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda bilgilendirilmekte ve yönlendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, sağlık raporu almak üzere sağlık kuruluşlarına başvuran çiftlere; güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemler hakkında bilgi verilmesini amaçlayan evlilik öncesi danışmanlık programını başlatmıştır" denildi.