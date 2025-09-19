Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Sultanbeyli'de üniversite öğrencilerine İstanbulkart abonman desteği

Sultanbeyli Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik bir destek kararı daha aldı. Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede yaşayan tüm üniversite öğrencilerine İstanbulkart aylık abonman desteği verileceğini belirtti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
22:50
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
22:53

Belediye Başkanı Ali Tombaş, tüm öğrencilerine abonman desteği vereceklerini açıkladı. Başkan Tombaş, “Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız uygulamaya, bu yıl da devam ediyoruz. Üniversiteli gençlerimizin aylık abonman ücretlerini eğitim yılı boyunca biz karşılayacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

AYLIK ABONMAN DESTEĞİ VERİLECEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine, İstanbulkart aylık abonman desteği vereceklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 2.500 öğrencinin faydalandığı uygulama bu yıl da devam edecek.

https://x.com/alitombas_/status/1969089279075754272

BAŞVURULAR BAŞLADI

Eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Tombaş, “Gençlerimiz yarınlarımızın güvencesi. Gençlerimizin üniversiteye ulaşımlarına katkı sunmak için aylık abonman desteğimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Başvurular başladı. Başvuru yapan öğrencilerimizin bir eğitim-öğretim yılı boyunca aylık abonman ücretlerini hesaplarına yatıracağız. Gençlerimize şimdiden hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Aylık abonman desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, https://www.sultanbeyli.bel.tr/abonmandestegi/ adresinden başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi 31 Eylül 2025.

