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 | Bengü Sarıkuş

25 internet sitesine kapatma talebi! Yasal işlem başlatıldı!

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişim engeli talep etti.

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25 internet sitesine kapatma talebi! Yasal işlem başlatıldı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 11:03

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için yasal işlem başlatılmasına karar verdi. Bu karar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında alındı.

SPK, Türkiye’de yaşayan kişilere internet üzerinden yurt dışındaki bazı siteler aracılığıyla yüksek riskli işlemler yaptırıldığını tespit etti. Erişim engeli için yasal işlem başlatıldı.

25 internet sitesine kapatma talebi! Yasal işlem başlatıldı!

Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://klasforex-yatirim.com
https://klasfx254.com
https://hesabim.klasfx254.com
https://persyatirim58.com
https://sca.persyatirim58.com
https://wt.persyatirim58.com
https://wolf-markets37.com
https://sca.wolf-markets37.com
https://wt.wolf-markets37.com
https://n3.kataryatirim.com
https://client28.kataryatirim.net
https://nova-markets25.com
https://sca.nova-markets25.com
https://wt.nova-markets25.com
https://olivemarkets263.com
https://my.olivemarkets263.com
https://trading-fbs-tur.com
https://www.xmtrsite.online
https://my.xmtrsite.online
https://titraders-turkey.com
https://s2.avrupafx.io
https://client1.avrupafx.org
https://www.trade-trk.com
https://register.trade-trk.com
https://my.trade-trk.com

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