25 internet sitesine kapatma talebi! Yasal işlem başlatıldı!

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişim engeli talep etti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için yasal işlem başlatılmasına karar verdi. Bu karar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında alındı.

SPK, Türkiye’de yaşayan kişilere internet üzerinden yurt dışındaki bazı siteler aracılığıyla yüksek riskli işlemler yaptırıldığını tespit etti. Erişim engeli için yasal işlem başlatıldı.

Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://klasforex-yatirim.com

https://klasfx254.com

https://hesabim.klasfx254.com

https://persyatirim58.com

https://sca.persyatirim58.com

https://wt.persyatirim58.com

https://wolf-markets37.com

https://sca.wolf-markets37.com

https://wt.wolf-markets37.com

https://n3.kataryatirim.com

https://client28.kataryatirim.net

https://nova-markets25.com

https://sca.nova-markets25.com

https://wt.nova-markets25.com

https://olivemarkets263.com

https://my.olivemarkets263.com

https://trading-fbs-tur.com

https://www.xmtrsite.online

https://my.xmtrsite.online

https://titraders-turkey.com

https://s2.avrupafx.io

https://client1.avrupafx.org

https://www.trade-trk.com

https://register.trade-trk.com

https://my.trade-trk.com