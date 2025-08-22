Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.394,85 TL'den, çeyrek altın ise 7.239,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 22 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.394,30

Satış 4.394,85

22 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.178,00

Satış 7.239,00

22 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.357,00

Satış 14.478,00

22 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.625,00

Satış 28.824,00

22 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.338,26

Satış 3.338,60