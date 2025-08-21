Altın piyasasında yeni tehlike: Suriye çeyreği... Alanın elinde kalıyor

Piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların “Suriye altını” olarak nitelendirdiği ve elden ele dolaşan çeyrek altınlar, gerçek çeyreklerden ayırt etmek açısından ciddi zorluk yaratıyor. Bu altınları almak kadar bozdurmak da büyük sorun; çünkü piyasadaki kuyumcular bu çeyrekleri almıyor.

PİYASADA BASILIYOR

NTV’de yer alan habere göre, ayarı düşük olan Suriye çeyrekleri Darphane’de değil, piyasada basılıyor. Bu nedenle vatandaşlar, bir kere bu altınları aldığında bozdurmakta zorlanıyor. Kuyumcular, Suriye altınlarını ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi özel yöntemleriyle ayırt edebiliyor.

KUYUMCULAR SIKI DENETİM İSTİYOR

Kuyumcu Varol Erdoğan, “Bu altınlar 22 ayar değil, 21 veya 20 ayar. Kuyumcular Odası’nın denetim yapması şart” dedi. Altın almak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunan Erdoğan, kandırılmamak için alışverişlerin mutlaka güvenilir yerlerden yapılması gerektiğini vurguladı.