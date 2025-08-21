Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın piyasasında yeni tehlike: Suriye çeyreği... Alanın elinde kalıyor

Piyasada sahte altın alarmı sürüyor. Kuyumcuların “Suriye altını” olarak adlandırdığı çeyreklerin, hem ayırt edilmesi zor hem de bozdurulması neredeyse imkânsız.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın piyasasında yeni tehlike: Suriye çeyreği... Alanın elinde kalıyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 10:32

Piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların “Suriye altını” olarak nitelendirdiği ve elden ele dolaşan çeyrek altınlar, gerçek çeyreklerden ayırt etmek açısından ciddi zorluk yaratıyor. Bu altınları almak kadar bozdurmak da büyük sorun; çünkü piyasadaki kuyumcular bu çeyrekleri almıyor.

PİYASADA BASILIYOR

NTV’de yer alan habere göre, ayarı düşük olan Suriye çeyrekleri Darphane’de değil, piyasada basılıyor. Bu nedenle vatandaşlar, bir kere bu altınları aldığında bozdurmakta zorlanıyor. Kuyumcular, Suriye altınlarını ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi özel yöntemleriyle ayırt edebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güzellik uzmanının sahte altın oyunu! Kuyumcu kuyumcu gezdi: WhatsApp grubu her şeyi ortaya çıkardı

KUYUMCULAR SIKI DENETİM İSTİYOR

Varol Erdoğan, “Bu altınlar 22 ayar değil, 21 veya 20 ayar. Kuyumcular Odası’nın yapması şart” dedi. Altın almak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunan Erdoğan, kandırılmamak için alışverişlerin mutlaka güvenilir yerlerden yapılması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
#çeyrek altın
#denetim
#sahte altın
#sahte altın
#kuyumcu
#altın piyasası
#suriye çeyreği
#Suriye Altını
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.