30 soruda 500 bin konut projesi! İşte tüm merak edilenler

Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?

-Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler (Kıbrıs, Kore) ile engelli vatandaşlara yüzde 5, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 ve 3 ve daha fazla çocuklu aileler için ise yüzde 10 kontenjan ayrıldı.

Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

-İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin lira olmalı.