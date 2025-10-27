30 soruda 500 bin konut projesi! İşte tüm merak edilenler

Kategoriler
'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak, 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da detaylarının açıklandığı "Yüzyılın Konut Projesi"yle vatandaşlardan birçok soru geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından en çok merak edilen soruları ve cevapları paylaştı.
İşte sosyal konut projesinin en çok merak edilenleri!
-Proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
-18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların kampanyadan faydalanabilecek.
-Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler (Kıbrıs, Kore) ile engelli vatandaşlara yüzde 5, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 ve 3 ve daha fazla çocuklu aileler için ise yüzde 10 kontenjan ayrıldı.
-İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin lira olmalı.
-Tüm konutlar, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 lira olacak. İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 lira olacak.
-Kurada çıkmayanların başvuru ücretleri geri iade edilecek.
-Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
-Kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olarak yalnızca İstanbul'da olacak.
-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
-Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
-Konut tipi kura ile belirlenecek.
-Sözleşme tarihinden sonraki ay.
-Borç tamamen bitene kadar devredilemez.
-Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.
-Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
-Evet. Asgari gelir şartı yoktur.
-İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.
-Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.
-"Diğer Alıcılar" kategorisine aktarılırsınız.
-Kendi adlarına başvuru yapabilirler.
-Konutu olanlar başvuru yapamazlar.
-Hayır.
-Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.
-Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.
-18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.
-Hayır, sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.