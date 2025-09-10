Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 | Safa Keser

33 Yıllık Güvenin Adı: Zafer Yapı Tane Koru ile yeni bir zafer hikâyesi başlıyor

Türkiye’de inşaat sektöründe güvenin, kalitenin ve estetik anlayışın simgesi haline gelen Zafer Yapı, 33 yıllık deneyimini yeni projelerine yansıtıyor. Bugüne kadar özellikle Başakşehir bölgesinde hayata geçirdiği projelerle sayısız ailenin yaşamına dokunan şirket, yalnızca evler değil; huzur, güven ve değer kazandıran yaşam alanları inşa etti. Her projesiyle bulunduğu bölgenin gelişimine katkı sağlayan Zafer Yapı, şimdi yeni dönemde yalnızca Başakşehir’de değil, İstanbul’un farklı noktalarında da iddialı projeler geliştirmeyi hedefliyor.

33 Yıllık Güvenin Adı: Zafer Yapı Tane Koru ile yeni bir zafer hikâyesi başlıyor
Şirket, inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarını doğru analiz ederek sürdürülebilir, yenilikçi ve fonksiyonel çözümler üretiyor. Geliştirdiği projeler, modern tasarım trendlerini, bulunduğu bölgenin dokusunu ve insanların gerçek ihtiyaçlarını bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, Zafer Yapı’yı yalnızca bir inşaat firması olmaktan çıkararak, yaşamı kolaylaştıran ve geleceğe yön veren bir marka haline getiriyor.
Her zaman güvenilir, teknolojik ve doğayla uyumlu projeler geliştirmeyi ilke edinen Zafer Yapı, “Her Yerde, Her Zaman En İyi Yapılar” vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

’in Yeni Değeri: Tane Koru

Zafer Yapı’nın en yeni projesi olan Tane Koru, Başakşehir’in gelişen yüzü ’de hayata geçiriliyor. Yatay mimari yaklaşımıyla tasarlanan proje, zemin artı 4 katlı 10 blok ve toplam 100 daireden oluşuyor.

Projede yer alan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri, geniş balkonları, ebeveyn banyoları ve akıllı ev sistemleriyle öne çıkıyor. Modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan daireler, hem konforlu hem de fonksiyonel bir yaşam vaat ediyor.

Tane Koru sadece evlerden ibaret değil; aynı zamanda zengin sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor salonu, sauna ve buhar odasıyla sakinlerine hem sağlıklı hem de keyifli bir yaşam sunuyor.

Üstelik proje, Kayaşehir Millet Bahçesi’nin hemen yanında, metro istasyonuna ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alıyor. Böylece doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için büyük bir avantaj sağlarken, şehir hayatının sunduğu kolaylıklardan da uzaklaşmadan ideal bir denge kuruyor.

Yatırımcılar İçin Kaçırılmayacak Fırsat

13 Eylül 2025 tarihinde lansmanı yapılacak olan Tane Koru, avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına da önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle vade farksız ödeme imkânı, projeyi yalnızca oturum için değil, aynı zamanda kârlı bir yatırım aracı olarak da öne çıkarıyor.
Zafer Yapı, Tane Koru ile bir kez daha bölgeye değer katarken, 33 yıllık tecrübesi ve güvenilirliği ile yeni bir zafer hikâyesi yazıyor.

33 Yıllık Güvenin Adı Zafer Yapı, Yeni Projesiyle Sahnede

İstanbul’da 33 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Zafer Yapı, bugüne kadar özellikle Başakşehir bölgesinde hayata geçirdiği projelerle birçok aileyi ev sahibi yaptı. Güven, kalite ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Zafer Yapı, yeni dönemde yalnızca Başakşehir’de değil, İstanbul’un farklı bölgelerinde de iddialı projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Zafer Yapı projelerini, modern tasarım trendlerini ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak şekillendiriliyor. İnşaat sektörünün taleplerine sürdürülebilir, fonksiyonel ve yenilikçi çözümler sunan Zafer Yapı, bugüne kadar yalnızca binalar değil; bulunduğu her bölgeye değer katan yaşam alanları üretmeyi öncelik haline getirdi.

Zafer Yapı, “Her Tane Bir Zafer Hikayesidir.” vizyonuyla güvenli, teknolojik ve doğayla uyumlu projeler geliştirmeyi sürdürüyor.

Başakşehir’in Yeni Projesi: Tane Koru

Zafer Yapı’nın Başakşehir’deki son projesi “TANE KORU” 13 Eylül 2025 tarihinde lansmana sunulacak. Kayaşehir’de konumlanan proje, yatay mimari anlayışıyla tasarlanarak Zemin + 4 katlı 10 blok ve toplam 100 daireden oluşuyor.

Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Geniş balkonları, ebeveyn banyoları ve akıllı ev sistemleriyle öne çıkan konutlar, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak planlandı.

Tane Koru, yalnızca konutlardan ibaret değil; sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Projede çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor salonu, sauna ve buhar odası gibi alanlar bulunuyor. Ayrıca, Kayaşehir Millet Bahçesi’nin yanı başında, metro istasyonu ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer almasıyla da lokasyon avantajı sağlıyor.

Yatırımcıya Özel Fırsatlar

Zafer Yapı, Tane Koru için lansman döneminde vade farksız ödeme seçenekleri sunacağını duyurdu. Bu durum projeyi yalnızca oturum için değil, aynı zamanda yatırım amacıyla değerlendirmek isteyenler için de cazip hale getiriyor. Zafer Yapı, 33 yıllık tecrübesiyle, Tane Koru projesi aracılığıyla bir kez daha bölgenin gelişimine katkı sağlamayı ve yeni bir “zafer hikâyesi” yazmayı amaçlıyor.

