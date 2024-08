75 üretici 150 dekar mor patlıcan inciri ekti: Hasat bayramı başladı!

29 Ağustos 2024 20:58 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:04

Coğrafi işaret tesciline göz kırpan Samsun'un Tekkeköy ilçesine özgü mor patlıcan incirinde hasat başladı. Kapalı sistem bahçelerde yetiştirilen incir ağaçları, adeta birer sanat eseri gibi özenle bakılıyor. Tekkeköy, Canik ve İlkadım ilçelerinde yer alan bu bahçelerde üretilen incirler, hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir potansiyel taşıyor.

150 DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILDI

Samsun'da kapama incir bahçesi 171 dekar olup, meyve veren ağaç sayısı 68 bin 190 adet, meyve vermeyen ağaç sayısı ise 14 bin 475 adet olarak dikkat çekiyor. Toplam bin 400 ton yaş incir üretimi bulunan bahçelerde üretim artarak son yıllarda yapılan projelerle beraber 75 üretici tarafından 150 dekar daha kapama bahçede mor patlıcan inciri üretimi gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret tescili almada son aşamaya gelinen mor patlıcan incirinin hasadı, Tekkeköy'ün Çırakman Mahallesi'nde yapılan törenle başladı.

2023 yılında toplamda 44 çiftçiye 3 bin 650 adet incir fidan desteği sağlanarak yapılan çalışmalar ile incir üretiminde Samsun genelinde birkaç ağaçtan oluşan üretim modeli yerine modern, sulama imkânı olan kapama bahçe sayının artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda Tekkeköy Belediyesi tarafından Çırakman, Kerimbey ve Kutlukent mor patlıcan inciri coğrafi işaret ile ilgili çalışmalarda da sona gelindi.

Çırakman Mahallesi'nde düzenlenen mor patlıcan incirinde hasat etkinliği ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve şube müdürlerinin yanı sıra teknik personel ve üreticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

ÇİFTÇİYE DESTEK MESAJI

Çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Tüm imkanlarımızı seferber ederek ülkemizi her alanda geliştirme hedefindeysek Çırakman'da incir yetişiyorsa o incirin en güzel halini, markasını, istihdama vesile olacak halini daha çok geliştirmek suretiyle hayata nasıl geçirebilirizin cevabını arıyoruz. Tarımın, çiftçinin ve üretenin her zaman yanındayız” dedi.

“MOR PATLICAN İNCİRİNDE COĞRAFİ İŞARETİ ALACAĞIZ”

İlçelerinin ilk coğrafi işaretli ürünün mor patlıcan incir olacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “Mor patlıcan incirinde coğrafi işareti alacağız. Tekkeköy'de coğrafi işaret alan ilk ürün olacak mor patlıcan inciri. İlçemizde 193 ton incir üretiyoruz. İstiyoruz ki bu daha artsın, yurt dışına satalım.” diye konuştu.

İl genelindeki incir üretimi hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, “Samsun, en başta fındık olmak üzere meyvecilik olarak 1 milyon 260 bin dekar alanla yaklaşık 169 bin ton meyve kapasitemiz var. Bunun içerisinde incir 1400 ton gibi üretimiz var. Özellikle Tekkeköy'de bu bölgede yetişen incirler yöresel olarak diğerlerinden lezzet olarak çok daha iyi” şeklinde konuştu.