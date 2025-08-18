81 ilde 48 bin kişiye eğitim, milyonlara destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 bini aşkın uzman personeliyle 2013’ten bu yana 268 afette 6 milyona yakın kişiye psikososyal destek sundu. Konuya ilişkin T.C. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda 15.000'den fazla psikososyal destek personeliyle destek verildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, 48.000'den fazla psikososyal destek müdahale eğitimi almış personeliyle afetten etkilenen vatandaşlara yönelik yetişkin ve çocuk özelinde uzmanlaşmış müdahale hizmetleri sunuyor.

