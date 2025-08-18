Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

81 ilde 48 bin kişiye eğitim, milyonlara destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet ve acil durumlarda 15 bini aşkın uzman personeliyle 2013’ten bu yana 268 afette 6 milyona yakın kişiye psikososyal destek sundu.

Bengü Sarıkuş
18.08.2025
saat ikonu 11:06
18.08.2025
saat ikonu 11:06

, 15 bini aşkın uzman personeliyle 2013’ten bu yana 268 afette 6 milyona yakın kişiye sundu. Konuya ilişkin T.C. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda 15.000'den fazla psikososyal destek personeliyle destek verildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, 48.000'den fazla psikososyal destek müdahale eğitimi almış personeliyle afetten etkilenen vatandaşlara yönelik yetişkin ve çocuk özelinde uzmanlaşmış müdahale hizmetleri sunuyor.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
* 15.000'den fazla psikososyal destek personeli,
* 200'den fazla psikososyal destek eğiticisi
* 48.000'den fazla psikososyal destek müdahale eğitimi almış personeliyle afetten etkilenen vatandaşlara yönelik yetişkin ve çocuk özelinde uzmanlaşmış müdahale hizmetleri sunuyor." denildi.

https://x.com/iletisim/status/1957351316050821251

