ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!

ABD'de 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede TÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Anlistler ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasını bekliyordu. Mayısta enflasyonhaziranda aylık bazda yüze 0,3artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON AYLIK BAZDA BEKLENTİYE PARALEL

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3 artarken yıllık yüzde 3,1 arttı. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3 olmasını bekliyordu. Böylece çekirdek enflasyon da aylık bazda beklentilere paralel artarken yıllık bazda beklentinin üzerinde gerçekleşti.