ABD’den petrol uyarısı: 2026’da fiyatlarda çok şey değişecek

EIA’nın yayımladığı Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu, küresel petrol piyasalarında dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Rapora göre, son aylarda küresel stoklar artsa da fiyatlarda beklenen düşüş gerçekleşmedi. Özellikle Çin gibi ülkelerin stratejik rezervleri devreye girmesiyle arz fazlasının etkisi sınırlı kaldı.

Brent türü ham petrolün bu yıl ortalama 67,80 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Bu rakam bir önceki tahminde 67,22 dolardı. Batı Teksas (WTI) için beklenti ise 64,16 dolar seviyesinde.

2026 ALARMI: VARİL 49 DOLARA KADAR DÜŞEBİLİR

EIA, yılın son çeyreğinde talebin azalması ve arzın yükselmesiyle fiyatların 59 dolara kadar gerilemesini bekliyor. 2026 baharına gelindiğinde ise Brent petrolün varil fiyatının 49 dolara, WTI’nın ise 47,77 dolara düşeceği tahmin ediliyor.

Raporda, bu düşüşün OPEC+ ve diğer üretici ülkeleri arzı kısmaya zorlayabileceği, böylece stok artışının ilerleyen dönemde yavaşlayabileceği vurgulandı.

BELİRSİZLİKLER: SAVAŞ, YAPTIRIMLAR, TİCARET

EIA, fiyat tahminlerinde ciddi riskler olduğuna da dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşı, olası yeni yaptırımlar ve ABD’nin ticaret müzakereleri piyasaları sarsabilecek gelişmeler olarak öne çıkıyor. Ayrıca arz fazlasının OPEC+ üretim planlarını yeniden masaya yatırmasına neden olabileceği belirtiliyor.

ABD VE KÜRESEL ÜRETİM

ABD’nin bu yıl günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 440 bin varil olacağı, gelecek yıl ise biraz gerileyerek 13 milyon 300 bin varile ineceği öngörülüyor.

Küresel tabloda ise 2025’te arzın 105,5 milyon varil, tüketimin 103,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026’da ise arzın 106,6 milyon varile, tüketimin ise 105,09 milyon varile çıkacağı hesaplanıyor.