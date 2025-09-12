ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

ABD, G-7'deki müttefiklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ikna etmek amacıyla, Çin ve Hindistan'ın Rus petrolü alımlarına yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulamaya teşvik edecek. ABD ayrıca G-7 ülkelerine, dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak için yasal bir yol oluşturmaları ve bu varlıkların anaparasını Ukrayna'nın savunmasını finanse etmek için kullanmayı önerdi.

Moskova'nın dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığının büyük çoğunluğu Avrupa'da bulunuyor. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, üst düzey ABD'li yetkililer, Avrupalı ​​mevkidaşlarıyla birlikte, Moskova'nın müzakerelere girmesi için baskıyı artırmak amacıyla Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına kademeli olarak el koyma fikrini ortaya attı.

Varlıklardan elde edilen kârlar şu anda Ukrayna'ya kredi sağlamak için kullanılıyor.