Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

ABD'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanmasını teklif ettiği belirtildi. ABD, yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulanmasını konusunu gündeme getirdi.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali
12.09.2025
12.09.2025
saat ikonu 16:32

ABD, G-7'deki müttefiklerini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'daki savaşı sona erdirmeye ikna etmek amacıyla, Çin ve Hindistan'ın Rus petrolü alımlarına yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulamaya teşvik edecek. ABD ayrıca G-7 ülkelerine, dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak için yasal bir yol oluşturmaları ve bu varlıkların anaparasını Ukrayna'nın savunmasını finanse etmek için kullanmayı önerdi.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

Moskova'nın dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığının büyük çoğunluğu Avrupa'da bulunuyor. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, üst düzey ABD'li yetkililer, Avrupalı ​​mevkidaşlarıyla birlikte, Moskova'nın müzakerelere girmesi için baskıyı artırmak amacıyla Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına kademeli olarak el koyma fikrini ortaya attı.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

Varlıklardan elde edilen kârlar şu anda Ukrayna'ya kredi sağlamak için kullanılıyor.

