ABD’li şirketler kaçmaya çalışıyor: En yüksek seviyeyi gördü

ABD merkezli şirketler, Çin’e yönelik yatırım planlarını hızla gözden geçiriyor. Şanghay’daki Amerikan Ticaret Odası’nın (AmCham) yayımladığı son rapora göre firmaların yüzde 47’si, son bir yıl içinde Çin için öngördükleri yatırımları başka ülkelere taşıdı. Bu oran, 2017’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti.

ABD’li şirketler kaçmaya çalışıyor: En yüksek seviyeyi gördü
Yatırımların büyük kısmı Güneydoğu Asya ülkelerine yönelirken, Hindistan ikinci önemli durak oldu. ABD ve Meksika ise daha sınırlı şekilde tercih edildi. Uzmanlara göre bu tablo, Washington ile Pekin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimlerinin bir yansıması. İki ülkenin geçen ay vardığı 90 günlük ticaret ateşkesi şirketler için geçici bir nefes alsa da, AmCham Şanghay Başkanı Eric Zheng’in sözleri dikkat çekti:

“Bir şirket için 90 gün oldukça kısa bir süre. Şimdilik daha yüksek tarifeler yok ama sorun ortadan kalkmış değil.”

GÜVEN ERİYOR, REKABET SERTLEŞİYOR

Raporda, ABD’li şirketlerin Çin’deki iş ortamına yönelik güveninin üst üste dördüncü yılda da rekor düşük seviyeye indiği vurgulandı. 2024’te firmaların yalnızca yüzde 28’i Çin’de kâr marjlarının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu belirtirken, yüzde 33’ü performanslarının daha kötü olduğunu söyledi.

Anket, Çinli şirketlerin özellikle yapay zekâ kullanımı ve pazara giriş hızında ABD’li rakiplerini geçtiğini ortaya koydu. Perakende ve tüketici sektöründe yapay zekâ kullanımında Çinli firmaların üstün olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 62’ye ulaştı. Buna karşın ürün kalitesi ve ürün geliştirmede Amerikalı şirketler hâlâ önde görünüyor.

DÜZENLEMELERDE YUMUŞAMA

Raporda, Çin’in yatırım ortamını iyileştirme çabaları da öne çıktı. Şirketlerin yüzde 48’i regülasyonların sektörleri için şeffaf olduğunu söylerken, bu oran 2024’te yalnızca yüzde 35’ti. Şeffaflık eksikliğinin operasyonları engellediğini belirtenlerin oranı da yüzde 16’ya gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti. Ayrıca, yabancı ve yerli şirketlerin eşit muamele gördüğünü düşünenlerin oranı yüzde 37’ye yükseldi.

Çin yönetimi, yabancı yatırımcıyı çekmek için geçtiğimiz aylarda biyoteknoloji yatırımlarına kolaylıklar ve kamu alımlarında standartların netleştirilmesini içeren bir “eylem planı” açıklamıştı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DAHA UMUTSUZ

Genel iyileştirmelere rağmen şirketlerin yüzde 14’ü Çin’de iş ortamının kötüleştiğini dile getirdi. Bu oran teknoloji sektöründe yüzde 31 ile en yüksek seviyeye çıktı. Özellikle yapay zekâ, veri güvenliği ve regülasyon alanlarındaki belirsizlikler, teknoloji firmalarının Çin’e bakışını daha da karamsar hale getiriyor.

