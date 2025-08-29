ABD’ye ürün satmak cazibesini yitiriyor! O sınırın altındaki paketlere vergi muafiyeti kalktı

ABD, uzun zamandır yürürlükte olan 800 dolar altındaki paket gönderimlerinde geçerli gümrük vergisi muafiyetine son verdi. Cuma günü yürürlüğe giren düzenleme, e-ticaret şirketleri, küçük işletmeler ve tüketiciler için yeni maliyetler getirirken, tedarik zincirlerinde de ek baskıya sebep oldu.

TÜM PAKETLERE VERGİ UYGULAMASI BAŞLADI

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP), artık tüm uluslararası paket ithalatlarında ürünün değeri, menşei ya da taşıma yöntemine bakmaksızın gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Yabancı posta gönderileri için ise altı ay süreyle paket başına 80 ila 200 dolar arasında sabit vergi öngörüldü.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, düzenlemenin “Amerikan hayatlarını kurtaracağını” savundu. Yeni politikanın ülkeye yıllık 10 milyar dolar ek vergi geliri kazandıracağı da kaydedildi.

1938’DEN BU YANA UYGULANAN MUAFİYET BİTTİ

1938’den bu yana yürürlükte olan ve 2015’te küçük işletmeleri desteklemek amacıyla 800 dolara çıkarılan muafiyet sınırı, özellikle Çin’den doğrudan gönderimlerin artmasına yol açmıştı. ABD tekstil sektörünü temsil eden Ulusal Tekstil Organizasyonları Koalisyonu, muafiyetin kaldırılmasını “ABD imalatı için tarihi bir kazanım” olarak nitelendirdi.

GÜNLÜK 4 MİLYON PAKET MUAFİYETTEN YARARLANIYORDU

CBP verilerine göre, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanan paket sayısı 2015’te 139 milyon iken, 2024’te 1,36 milyara çıktı. Bu rakam, günde yaklaşık 4 milyon paket anlamına geliyor.

Analistler, yeni düzenlemeyle birlikte e-ticaret ürünlerinin fiyatlarının artacağını, bu sayede geleneksel perakendecilerle rekabet koşullarının eşitleneceğini öngörüyor.