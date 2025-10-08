Akaryakıtta çifte indirim: Çarşamba gününün yeni fiyatları belli oldu

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatlarına artış ya da azalış olarak yansımaya devam ediyor.

Bu çerçevede; gece yarısından gecerli olmak üzere, benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları litre bazında şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 52,10 lira

Motorin: 53,19 lira

LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 51,94 lira

Motorin: 53,05 lira

LPG: 27,08 lira

Ankara:

Benzin: 52,95 lira

Motorin: 54,20 lira

LPG: 27,60 lira

İzmir:

Benzin: 53,28 lira

Motorin: 54,53 lira

LPG: 27,53 lira