Akven İnşaat, yeni projesi “Nexus” için ön talep sürecini başlattı

Detayları çok yakında paylaşılacak olan proje; modern mimarisi, güçlü lokasyonu ve fonksiyonel yapısıyla hem iş dünyasına hem de yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Şehrin merkezinde yükselecek olan Akven Nexus, iş ve yaşam konseptini Akven güvencesiyle bir araya getirerek Kocaeli’nin gayrimenkul piyasasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Akven İnşaat Pazarlama ve Satış Direktörü Yasemin Dinçok, proje ile ilgili yaptığı açıklamada: ‘’ İş ve yaşamı bir araya getirdiğimiz Akven Nexus ile bölgemize değer katacak kalıcı bir yapı inşa ediyoruz. Ön talep süreciyle birlikte projeye ilgi duyanlara, satış süreci başladığında hem avantajlı fiyat hem de ilk seçim hakkını sunacağız. Ön talep bırakmak isteyen yatırımcılarımız bizlere 0262 333 1 444 numaralı telefonumuzdan arayarak yada WhatApp yoluyla mesaj bırakarak ulaşabilir.” dedi.

