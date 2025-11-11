Almanlardan altın için yeni fiyat tahmini! Dev banka fiyat verdi

Alman finans devi Commerzbank, küresel ekonomideki dalgalanmaların yatırımcıları yeniden emtialara yönlendireceğini belirterek dikkat çeken tahminlerde bulundu. Bankanın raporuna göre, 2026’ya kadar altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve alüminyumda güçlü bir ralli yaşanabilir.