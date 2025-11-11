Almanlardan altın için yeni fiyat tahmini! Dev banka fiyat verdi

Kategoriler
Alman finans devi Commerzbank, küresel ekonomideki dalgalanmaların yatırımcıları yeniden emtialara yönlendireceğini belirterek dikkat çeken tahminlerde bulundu. Bankanın raporuna göre, 2026’ya kadar altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve alüminyumda güçlü bir ralli yaşanabilir.
Commerzbank’a göre, altının ons fiyatı gelecek yıl sonunda 4.200 dolar seviyesine kadar yükselebilir.
Şu anda 4.141 dolar civarında seyreden altın, bu yıl yaklaşık %58 değer kazandı.
Banka, küresel ekonomik belirsizliklerin ve merkez bankalarının alımlarının altına olan ilgiyi artırmaya devam edeceğini vurguluyor.
Raporda yalnızca altın değil, diğer değerli metaller için de iyimser tahminler yer aldı.
Gümüşün ons fiyatı 50 dolar, platinin 1.700 dolar, paladyumun ise 1.400 dolar seviyelerine çıkabilir.
Uzmanlara göre, özellikle sanayi üretimindeki toparlanma bu metallerin talebini güçlendirecek.
Commerzbank, sanayi metallerine yönelik beklentilerini de yukarı çekti.
Alüminyumun ton fiyatı 2.600 dolardan 2.900 dolara, bakırın ise 9.600 dolardan 10.500 dolara yükseltildi.
Bu artışın, yeşil enerji yatırımlarındaki büyüme ve üretim artışıyla destekleneceği belirtiliyor.
Özellikle bakır, enerji dönüşümünde kritik rolüyle öne çıkıyor.
Commerzbank’ın değerlendirmesi, 2026’ya kadar emtia piyasasında güçlü bir ralli olabileceğine işaret ediyor. Küresel enflasyon baskısı, jeopolitik gelişmeler ve güvenli liman arayışı, yatırımcıların yeniden emtialara dönmesine yol açabilir.