Altın fiyatları düşüşe ara verdi! Gram altın bir anda yükseldi: İşte 25 Kasım 2025 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 52 haftalık yükselişini sonlandırarak son 4 haftada ciddi kayıplar yaşadı. Haftalardır düşüşler yaşayan altın fiyatları 25 Kasım Salı gününü yükselişle açtı. Kendini toparlama eğilimi gösteren altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Kasım 2025 altın fiyatları...
ALIŞ: 4.143,80 dolar
SATIŞ: 4.144,52 dolar
ALIŞ: 38.114,00 TL
SATIŞ: 38.691,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.002,00
Satış: 19.155,00
22 AYAR ALTIN TL/GR
Alış:5.284,84
Satış: 5.325,06
ALIŞ: 5.659,04 TL
SATIŞ: 5.659,86 TL
ALIŞ: 9.505,00 TL
SATIŞ: 9.584,00 TL