Bengü Sarıkuş
 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları son üç haftanın dibinde!

Jeopolitik gerilimin azalmasıyla altın fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 375 liradan güne başlamıştı. Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti.

20.08.2025
20.08.2025
20.08.2025

jeopolitik gerilimin azalması ve doların güçlenmesiyle geriledi. Altının ons fiyatı son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 3 bin 320 seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3 bin 397 dolar seviyesindeydi.

Ons altının gerilemesiyle serbest piyasada altın fiyatları da düşüş eğilimini sürdürdü. 4 bin 375 lira seviyesinde satılan gram altın geçtiğimiz haftalarda 4 bin 470 lira seviyesinde bulunuyordu. Serbest piyasada çeyrek altın 7 bin 200 liradan, yarım altın 14 bin 420 liradan, tam altın ise 28 bin 710 liradan satılıyor.

GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'DA

ABD Merkez Bankası () Başkanı 'ın cuma günü Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunurken, bugün gözler Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizlikler sürerken, yatırımcıların odağının 'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine ilişkin iyimserliklerden perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ile cuma günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmaya kaydığı görüldü.

Bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in konuşması ve Avro Bölgesi'nde başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

