Emekliye zam olacak mı? Cem Küçük'ten yüzde 30 fark önerisi

Memur ve memur emeklisi için maaş zammı görüşmeleri tıkanma noktasında devam ederken, Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında memur ve memur emeklisinin yanı sıra diğer kurumlardan emekli olanların da maaşlarının düşük olduğuna dikkat çekerek önerilerde bulundu.

Gazeteci Cem Küçük, memur ve memur emeklisi maaşlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığının altını çizdi. Küçük, memur ve memur emekliler arasındaki maaş farkına dikkat çekerek, “Şu an bir Polis memuru 70 bin civarı maaş alırken, emekli memur 28 bin kadar maaş alıyor. Arada neredeyse yarı yarıya fark var. Aradaki farkın yüzde 30 seviyesinde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, sadece memur ve memur emeklilerinin değil, diğer kurumlardan emekli olanların da ekonomik durumuna değinerek, “Emeklilerin durumu giderek daha kötüye gidiyor. Emekli maaşlarıyla ilgili düzeltme olması lazım. Memur ve memur emeklisinin haricinde diğer emekli gruplarının da maaşlarında acilen düzeltme yapılması gerekiyor” dedi.