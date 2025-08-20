Menü Kapat
Emekliye zam olacak mı? Cem Küçük'ten yüzde 30 fark önerisi

Memur ve memur maaşlarına zam konusu hükümetle görüşülürken Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de emekli ve çalışan maaşları arasındaki makasın çok açıldığına dikkat çekti ve önerilerde bulundu. İşte detaylar...

Memur ve için görüşmeleri tıkanma noktasında devam ederken, Gazeteci , TGRT Haber ekranlarında memur ve memur emeklisinin yanı sıra diğer kurumlardan emekli olanların da maaşlarının düşük olduğuna dikkat çekerek önerilerde bulundu.

Emekliye zam olacak mı? Cem Küçük'ten yüzde 30 fark önerisi

Gazeteci Cem Küçük, memur ve memur emeklisi maaşlarının karşısında yetersiz kaldığının altını çizdi. Küçük, memur ve memur emekliler arasındaki maaş farkına dikkat çekerek, “Şu an bir Polis memuru 70 bin civarı maaş alırken, emekli memur 28 bin kadar maaş alıyor. Arada neredeyse yarı yarıya fark var. Aradaki farkın yüzde 30 seviyesinde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Emekliye zam olacak mı? Cem Küçük'ten yüzde 30 fark önerisi

Cem Küçük, sadece memur ve memur emeklilerinin değil, diğer kurumlardan emekli olanların da ekonomik durumuna değinerek, “Emeklilerin durumu giderek daha kötüye gidiyor. Emekli maaşlarıyla ilgili düzeltme olması lazım. Memur ve memur emeklisinin haricinde diğer emekli gruplarının da maaşlarında acilen düzeltme yapılması gerekiyor” dedi.

#enflasyon
#emekli maaşı
#cem küçük
#maaş zammı
#memur maaşı
#memur emeklisi
#Ekonomi
