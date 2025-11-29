Altın fiyatları tırmanıyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Kasım altın fiyatlarında son durum

Birçok yatırımcı tarafından güvenli liman olarak görülen altın, kasım ayını da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Altın fiyatları FED'in aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik yüksek beklenti ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı jeopolitik gerginliklerin etkisiyle dünkü tırmanışını hafta sonunda da devam ettirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 29 Kasım Cumartesi 2025 altın fiyatları...

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 4.217,39 dolar

Satış: 4.217,96 dolar

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.314,11 TL

Satış: 5.360,77 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 37.877,00 TL

Satış: 38.239,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.149,83 TL

Satış: 37.883,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.997,00 TL

Satış: 19.196,00 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.498,00 TL

Satış: 9.598,00 TL

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.762,77 TL

Satış: 5.763,55 TL