Altın fiyatları yüksekten seyrediyor! İşte gram, çeyrek ve 29 Ağustos altın fiyatları

Altın piyasasında fiyatlar hafta ortasında ulaşılan zirve seviyelerini korumaya çalışıyor. Çarşamba günü 3.400 dolar seviyesine yaklaşan ons altın, vadeli işlemlerde ise 3.447 dolara kadar çıkmıştı. Dün ons altın 3.390 dolardan işlem görürken bugün ise altının onsu 3,411 dolar seviyesinde. Yatırımcıların odağında da ABD’den açıklanacak ekonomik veriler ve Fed’in para politikasına ilişkin vereceği mesajlar var. Piyasalarda dikkatler, özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimaline dair gelişmeler üzerinde yoğunlaşıyor.

29 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.514,26 TL

Satış: 4.514,88 TL

29 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.341,00 TL

Satış: 7.405,00 TL

29 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.682,00 TL

Satış: 14.809,00 TL

29 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 29.275,00 TL

Satış: 29.483,00 TL

29 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.411,06 dolar

Satış: 3.411,40 dolar