Altın fiyatlarında düşüş! Hareketlilik devam ediyor: İşte 22 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalarda günlerdir devam eden hareketlilik haftanın ilk gününde de kendini gösterdi. Hafta sonu 5 bin TL bandını aşan gram altın haftayı 4.903,41 TL ile açtı. Peki Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Eylül güncel altın fiyatları...

İŞTE GÜNCEL 22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.902,48

SATIŞ(TL) 4.903,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 8.173,00

SATIŞ(TL) 8.223,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 33.330,00

SATIŞ(TL) 33.833,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.560,97

SATIŞ(TL) 4.793,14

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.685,37

SATIŞ(USD) 3.686,07